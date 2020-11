Vacunarse contra virus de influenza

Salud y Vida

Yeusví Maley Flores Cazola (*)

A lo largo de 9 meses hemos escuchado que debemos permanecer en casa para evitar una exposición innecesaria al nuevo coronavirus, y de repente se solicita de manera masiva que acudamos a las unidades de salud a vacunarnos contra la influenza. No es ilógico pensar en el miedo que esto ha generado en la población.

Pensamientos como: “¿Porqué acudir al hospital? ¿Y si me vacuno y me da influenza y me contagio de Covid?” son algunos argumentos que alimentan el miedo entendible en los ciudadanos. Pero es precisamente en este momento en el que los médicos debemos unir fuerzas, ser pacientes y transmitir a la sociedad los beneficios de la vacunación.

Aunque pudiera causarnos ansiedad, pueden estar seguros de que todas las instituciones de salud han establecido protocolos de seguridad para evitar el aglomeramiento. A través de citas perfectamente agendadas y que permiten un tiempo prudente de distancia entre las mismas, se mantienen las medidas de sana distancia. También, el personal de intendencia labora a marchas forzadas para desinfectar todo continuamente.

No es momento de dudar, colocarnos la vacuna contra la influenza en esta época de pandemia, evitará que presentemos una enfermedad que nos haga vulnerables ante el SARS-CoV-2.

Toda la familia deberá recibir este beneficio, desde niños hasta nuestros queridos abuelitos deben protegerse. Es imperativo que recordemos que las vacunas no hacen que nos enfermemos, por el contrario, permiten que nuestro cuerpo genere las defensas necesarias (anticuerpos) para atacar a la enfermedad en caso de que tengamos contacto con ella, evitando presentaciones graves de la misma.

Si bien es cierto que puede causar molestias leves como un pequeño dolor en le brazo o un cuadro gripal muy leve, sin duda alguna estos síntomas no se comparan con la prevención de llegar a una terapia intensiva, objetivo primordial de esta campaña de vacunación.

Así como hemos sido responsables y hemos permanecido en casa, cuidando de nosotros y de los nuestros; hoy el llamado es nuevamente a ejercer esa responsabilidad en salud y acudir, desde luego con todas las medidas de precaución, a nuestras unidades de salud y recibir esta vacuna.

Con esta simple acción potencias los cuidados que has mantenido hasta el momento, y de paso apoyas a todo un sistema de salud, que lo ha dado todo; que ha tenido momentos de quiebre y que ha logrado reconstruirse para seguir ofreciendo la atención necesaria y que hoy nuevamente te pide tu colaboración para que juntos, construyamos una sociedad saludable, capaz de hacer frente a las adversidades del mundo actual.

La vacunación es un derecho, ejercerlo es una obligación como ciudadanos responsables. Y tú, ¿ya te vacunaste?

