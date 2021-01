Valladolid dio a tres escritores

En un libro se habla de sus vidas y aporte literario

Al destacado escritor, poeta e historiador José Esquivel Pren, se le recuerda por su magna obra “Historia de la literatura en Yucatán”, editada en 1975 por la Universidad de Yucatán.

En ese invaluable compilado de escritoras y escritores yucatecos, sobresalen tres plumas vallisoletanas que aborda la maestra Laura Medina en “Miradas en el tiempo”, cápsula del Centro Cultural ProHispen: Pablo Moreno Triay, Juan José Hernández y Delio Moreno Cantón.

Pablo Moreno Triay fue un destacado intelectual nacido en Valladolid en 1773. A los 14 años sus padres lo envían al Colegio de San Idelfonso en Mérida para continuar sus estudios. Más tarde ingresa a la vida política del Estado gracias a su preparación en jurisprudencia.

Respecto a su legado en las letras, Justo Sierra OReally señala que es escaso y casi inexistente el material escrito por Moreno Triay para poderlo situar correctamente en el campo de las letras yucatecas. Cabe señalar que su parte más interesante como filósofo la desarrolló antes de que fuera introducida la imprenta en Yucatán en 1813. “José Esquivel Pren lo sitúa como crítico a razón de su estupenda obra “Algunas observaciones críticas sobre S. Quijote”, además de su brillante escrito de defensa de D. Gustavo Nording de Witt.

“En su honor, la primera biblioteca pública de la ciudad de Valladolid lleva su nombre. No se tiene constancia del predio donde nació y en el cual residió sus últimos años de vida.

“El segundo personaje en orden cronológico es Juan José Hernández, del cual no se conoce ni la fecha de nacimiento ni de fallecimiento, pero sí su actividad literaria la cual oscila entre los años 1835-1846. Esquivel Pren señala que nosotros los vallisoletanos deberíamos perpetuar su memoria y conmemorar su obra. Tristemente su legado permanece en el olvido. No existe ninguna escuela, monumento, asociación, club, taller de literatura o efeméride que nos recuerde su nombre y obra.Sus creaciones en verso y en prosa se pueden encontrar en los periódicos literarios ‘El Museo Yucateco’ y ‘Registro Yucateco’. Su obra lírica fue calificada por Esquivel Pren como “rica en pasión y sentimiento” aunque no fue muy prolífica en número.

“El siguiente poeta vallisoletano que aparece en esta extraordinaria Historia de la Literatura en Yucatán, es Delio Moreno Cantón. Este abogado de formación, nació en la ciudad de Valladolid en 1863 y al igual que Pablo Moreno Triay, fue enviado a los 14 años a estudiar a Mérida en el Colegio Católico de San Idelfonso. Después de una agitada vida política; muere en la ciudad de México en 1916.

“Su poesía se encuentra dispersa en periódicos y revistas como ‘Pimienta y mostaza’, ‘El salón literario’, ‘El mosaico’, ‘Arte y letras’. Se calcula que sus poemas líricos no sobrepasan los 100. Críticos literarios como Leopoldo Peniche Vallado señalan que es en la novela y en el teatro donde Moreno Cantón hizo su obra más recia y duradera. Fue autor de las novelas ‘El sargento primero’ y ‘El último esfuerzo’ y las obras de teatro: ‘El billete’, ‘Detrás de la farándula’, ‘Levantar la tienda’. Honrando su memoria, una escuela de la ciudad lleva su nombre e incluso el predio donde nació, lleva una placa donde se rememora la efeméride. Incluso el Centro Cultural ProHispen en el 2000 develó una placa en el predio donde vivió en Mérida”, afirmó Laura Medina.