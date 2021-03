Valora más a la familia

Yolanda Uicab Garrido y Herminio José Piña Valladares(*)

En algunas ocasiones nos fijamos demasiado en nuestros problemas y dificultades que nos aquejan y nos sentimos deprimidos, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos y hemos recibido, por ejemplo: la vida, el amanecer de un nuevo día, nuestra familia, nuestro hogar y otros bienes o bendiciones que hemos recibido.

En relación con este tema debemos reflexionar que al tener una familia debemos valorarla, reconociendo sus cualidades, virtudes y minimizar un poco sus defectos, pero sobre todo decirles cuánto los amamos y que son importantes en nuestra vida.

Debemos comprender, respetar a nuestros hijos, padres, esposo, esposa, abuelos y demás familiares, aceptarlos, amarlos, pero sobre todo solucionar o minimizar las diferencias, dificultades y problemas, para vivir en paz y tranquilidad.

En relación con los bienes materiales, debemos darles el justo valor y pensar que son temporales, no obsesionarnos por acumular riquezas porque cuando no estemos en este mundo nada nos llevaremos.

Mejor atesoremos buenas obras que no se gastan con la polilla y hagamos buenas acciones que beneficien al prójimo y nuestro Padre Dios las tomará en consideración y nos recompensará.

Siempre agradecidos

Seamos siempre agradecidos y que nuestra casa sea un verdadero hogar para nuestra familia, en donde se respire paz, solidaridad, comprensión y ayuda mutua.

También valoraremos nuestro cuerpo, agradecer que podemos ver, escuchar, caminar, pensar, pero lo más importante cuidarnos y valorar nuestra salud.

Muchas veces todo lo que tenemos no lo valoramos y pensamos que no es importante, pero cuando lo perdemos, lo extrañamos. No esperemos que eso suceda. Ahora es el momento de valorar todo lo que tenemos. Digámosle a nuestros hijos, padres, esposa, esposo, abuelitos y familiares cuánto los amamos y ese momento nos llenaremos de felicidad y alegría. No lo pienses más, haz la prueba, no pierdes nada y sí ganas mucho, sobre todo paz en tu vida y en tu corazón.

