“Van Gogh Alive The Experience” llega a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Vincent Van Gogh (1853–1890) fue un pintor que realizó obras como La noche estrellada, Lirios, Trigal con cuervos y Habitación de Vincent en Arles. Ahora, esas y otras de sus creaciones se podrán apreciar en Van Gogh Alive The Experience.

La exhibición multisensorial se ha presentado en alrededor de 60 ciudades de diferentes países llegará por primera vez a México y estará en la explanada del Monumento a la Madre, a partir del 20 de febrero de 2020.

¿En qué consiste la exposición?

Van Gogh Alive The Experience consiste en un recorrido de cerca de 50 minutos, explicó Bernardo Noval, director general de Must Wanted Group, empresa que hizo las gestiones para traer la muestra al país.

El recorrido por la muestra, detalló, se divide en dos partes: la primera está enfocada en “una parte interpretativa en la vida de Van Gogh, quién fue, quién es hoy, quiénes fueron semejantes a él y con quién tuvo experiencias cercanas para inspirarse”; mientras que en la segunda, el espectador podrá conocer casi todas las obras del pintor a través de proyecciones en el techo, piso y muros.

Para poder realizar las proyecciones, señaló Noval, se harán uso de 120 proyectores que trabajarán al mismo tiempo.

“Será una especie de museo digital, es decir, construiremos una carpa que parece un edificio, completamente rígido, con las condiciones necesarias para crear una experiencia completa. Habrá pantallas en el techo, paredes y suelo, donde se proyectarán más de 300 mil imágenes, de las cartas y obras de Van Gogh, es decir, se trata de una recopilación de casi todo el trabajo del artista.

“Traer el proyecto tuvo un costo de más de 50 millones de pesos y sin los patrocinadores no hubiera sido posible solventar”, indicó, el director general. Además de las proyecciones, en Van Gogh Alive The Experience también habrá música y en diversos momentos, el recorrido se complementará con fragancias, como lavanda fresca, salvia silvestre o limón: “Al espectador también le espera una especie de pozo de agua donde la gente podrá apreciar proyecciones en ese elemento”, explicó Bernardo Noval. Durante el anuncio de la muestra, el director general de Must Wanted Group estuvo acompañado de Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, y José Manuel Azpiroz, director de Banco Azteca.

¿En dónde estará?

El edil dijo que el Monumento a la Madre, ubicado en el cruce de Sullivan y Avenida de los Insurgentes, es un espacio “complicado”, por lo que desde su administración apoyarán con elementos de la Policía Auxiliar.

“La presencia de los elementos policiacos es para que no haya mayores conflictos viales.Nosotros no invertimos ningún peso, sólo haremos el acompañamiento con personal”, señaló el funcionario.

Van Gogh Alive The Experience estará en la explanada del Monumento a la Madre, espacio donde estará por tres meses; sin embargo, Bernardo Noval señaló que “el proyecto estará el tiempo que los mexicanos quieran que esté”, esto porque cuentan con los permisos para extender su estancia. “Además del Monumento a la Madre, buscamos llevar la propuesta a otros estados. Tenemos planes de crear este tipo de experiencias con las obras de artistas mexicanos, pero aún no estoy en condiciones de revelar. Tenemos planeado hacer cosas con la cultura azteca y maya”, adelantó.