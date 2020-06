Varias marcas se unen al Diario con regalos para papá

Cinco fueron los ganadores del concurso “Celebra a papá en casa” que Diario de Yucatán lanzó en sus redes sociales con el patrocinio de Tiendas Dunosusa, LTH, Steren, Helados Polito, La Tanda-Cocina de Wero, Refaccionarias Madero, Barbería The Walls y Matte Platino.

La dinámica fue sencilla: las personas debían compartir una fotografía con sus papás y explicar por qué se debían llevar el premio. Los cinco ganadores fueron elegidos de forma aleatoria.

Juan Acosta Sandoval, jefe de compras de Tiendas Dunosusa, señaló que no podían pasar por alto esta fecha. “Qué mejor que hacer una dinámica a través del Diario para que el Día del Padre no pase inadvertido”.

La aportación de Dunosusa en esta dinámica es una despensa para aminorar los gastos en el hogar haciendo eco al lema: los precios siempre bajos para ayudar a la economía de la familia.

Además, compartió que en su venta en línea, los papás pueden encontrar muchas sorpresas, incluyendo cerveza a domicilio en algunas tiendas. “Podrán celebrar el Día del Padre en casa con los seres queridos, pero siguiendo las medidas que indican las autoridades”.

Helados Polito, ubicado en la avenida Campestre con calle 21, no dudó en sumarse a la dinámica otorgando vales para que los ganadores canjeen su helado, el cual se les llevará hasta su casa.

“Nos gustó la idea de felicitar a papá y al mismo tiempo participar en las dinámicas que hace el Diario, que ha sido como un hermano para Helados Polito”, señaló José Andrés Mena Alcocer, integrante de la quinta generación de la familia creadora de este comercio y además quien está a cargo de la sucursal Campestre.

Para celebrar a los padres, esta sucursal venderá el litro de helado de $90 a un precio especial de $69. El horario de servicio es de 11 de la mañana a 8 de la noche.

Janet Alejandra Canul Canché, gerente de Barbería The Walls, dijo que le pareció buena idea celebrar a papá a través de esta dinámica que, además, ayuda a los negocios a publicitarse en estos tiempos de pandemia.

“La gente no está saliendo, pero ya tendremos tiempo de festejar”, señaló tras comentar que la barbería entregó cupones de regalos para los ganadores de la dinámica del Diario. Además, en lo que resta del mes está ofreciendo 30% de descuento en todos sus servicios para lo cual se puede hacer cita vía WhatsApp al 9982-93-43-49. Por el momento solo están laborando las sucursales Up Town y Arenas (Avenida Cámara de Comercio).

LTH también aplaudió esta manera de celebrar a papá, para que su día no pase inadvertido a pesar de la contingencia. Gabriel Salinas Mendoza, especialista de Mercado en la Península, dijo que en el kit de regalo se incluyó una hielera, gorra, un vaso, carritos armables y la tradicional alcancía.

La compañía está ofreciendo varias promociones que se pueden conocer en las redes sociales de Baterías LTH. “Ahora contamos con servicio a domicilio: el cliente habla al número que aparece en la página de Facebook, agenda su cita y nosotros mandamos al técnico a que le haga su cambio de batería sin necesidad de salir”.

Sandra Martínez Martínez, propietaria del restaurante La Tanda-Cocina de Wero, indicó que la dinámica para celebrar a los papás en su día es una buena opción para promoverse, pero también es una oportunidad para premiar y dar bonificaciones a los papás en su día.

En estos días la Tanda-Cocina de Weropone pone a disposición paquetes especiales tanto de snacks para compartir en casa, como de varios tipos de carne para cuatro o seis personas. Además, lanzará nuevos productos que anunciará en sus redes sociales. Los pedidos se hacen a los teléfonos 999-287-61-62 y 9994-98-33-43.

A Refaccionaria Madero la iniciativa “Celebra a papá en casa” le pareció una buena opción no solo de promoción sino para que la fecha no pase desapercibida, y es que, recordó el director general Jorge Aranda Zavala, hasta el año pasado la refaccionaria rifaba atractivos premios para estas fechas.

“Este año no lo pensábamos hacer, pero cuando me dijeron de esto (la dinámica) me pareció bien porque ahora (con la pandemia) nos cambió todo. Ahora la gente está comprando únicamente lo necesario”, explicó. Para esta fecha especial, ofrecerá descuentos del 25% en algunos productos, exceptuando bujías, aceites y anticongelantes.

Steren también se sumó al proyecto del Diario ofreciendo tarjetas de consumo a los papás afortunados; pero además en estos días también está otorgando beneficios al personal médico por la contingencia sanitaria.

Steren está comprometido con México, pero muy especialmente con hospitales, clínicas, consultorios médicos, médicos, enfermera(o)s, pasantes de medicina, paramédicos, otros sectores de la salud, cuerpos de seguridad y protección civil del estado, por lo que dará un 15% de descuento directo a todos ellos en todas sus líneas de productos en todas las tiendas de la Península de Yucatán.

Mate Platino, empresa donde se pueden encontrar trajes, camisas y accesorios de las mejores marcas y diseños propios, compartió en sus redes sociales que “ha sido un verdadero honor tener la oportunidad de unir esfuerzos con el Diario de Yucatán para consentir en casa a papá”.— Iván Canul Ek

