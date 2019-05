Ven el español como lengua de la Conquista

La Academia en México se lanza contra los tabúes

GUADALAJARA (Notimex).— El escritor y director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, criticó las diferencias entre los países latinoamericanos en cuanto a la defensa del español y su impulso como uno de los idiomas más importantes del mundo.

“Mientras en España el tema es una política de Estado, en los países latinoamericanos prevalece el tabú de que es una lengua de la época de la Conquista”, señaló el escritor en el marco de la III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, cuya sede es el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara.

Subrayó que la lengua debe ser considerada como el mayor valor patrimonial intangible de la cultura latinoamericana, pues con ésta una sociedad no solamente se comunica, sino que le da la capacidad de conocer y aprender.

Consideró que la lengua es nuestra forma de expresión, de comunicación, de conocimiento, de integración del mundo, y eso no es reconocido, no es valorado, no es auspiciado, no es impulsado; “eso me parece grave”.

Al participar en la mesa “La distancia (geográfica) y la cercanía (lingüística)”, durante las actividades del tercer día de la bienal, reiteró que en España el español es un proyecto que está impulsado y fortalecido, y representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de ese país.

“Ahí entran elementos como el mundo editorial, el impulso como segundo idioma en otros países o la música. En América Latina, y particularmente en México, la lengua española sigue viéndose como la enemiga de las lenguas indígenas, como una lengua de la Conquista, aunque quien así lo sostiene suele no hablar ninguna de las lenguas originales”.

Destacó la riqueza de los idiomas de las comunidades indígenas que implican no sólo una forma de expresión y de nombrar a las cosas, sino que entrañan una cosmovisión del mundo; por ello es tan “trágico” que una lengua muera, pues con ésta desaparece también una forma irrepetible de ver el mundo.

El antropólogo y ensayista colombiano Carlos Granés aseguró que la potencia del español se ha evidenciado en la música, la literatura, las telenovelas, de tal manera que el mundo se ha acostumbrado a bailar, a fantasear y a enamorarse en español, pero aún no hay un impulso de este idioma en los ámbitos académico y científico.

“Una de las cosas que más me preocupan es la debilidad del español como lengua del pensamiento, de la producción intelectual, no de ficción, no de la poesía, donde hemos demostrado una fortaleza tremenda; sino de ideas, no participamos en los debates globales, porque el español no tiene presencia y es uno de nuestros puntos débiles”, expresó.

Por su parte, la narradora cubana Mayra Montero aseguró que el poder del español ha sido tal que el miedo que tiene el presidente estadunidense Donald Trump a los migrantes no radica en el discurso de que van a quitar las oportunidades de trabajo a los habitantes de ese país, sino que tiene que ver con la implicación cultural que puede tener.

“Es por el elemento cultural y, sobre todo, por el idioma, porque la gente está hablando español en todas partes y hay estadunidenses que están cantando las canciones en ese idioma, especialmente del reguetón y el rap, sin conocer qué quieren decir”, recalcó.

