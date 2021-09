Vencer el temor teniendo confianza en Dios

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul(*)

Todos estamos expuestos a pasar por momentos donde el temor podría aparecer en nuestra vida en situaciones inesperadas como alguna enfermedad, inestabilidad económica, problemas familiares o incluso inseguridad ante la violencia o maldad que se vive en el mundo.

Y es que actualmente escuchamos de tragedias que sufre la humanidad, podemos ver a mucha gente sufrir por desastres naturales o con el coronavirus que ha afectado a miles de personas.

Sin embargo, en medio de todo lo adverso que podamos ver, vivir o escuchar, debemos recordar algo que Dios nos dice: “No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré”. Esta es una promesa de Dios a todos los que sufren o sienten temor.

En ocasiones podemos sentir que nos gana el miedoo que las situaciones nos preocupan o nos abruman, pero en esas ocasiones cuando sintamos más temor es cuando más confianza debemos tener en el Dios que nos protege y sustenta.

No sé qué situación pueda estar atravesando querido lector, o si a un futuro pueda pasar por algo difícil, lo que sí sé es que no debe inquietarse por nada, siempre presente a Dios sus afrentas y peticiones, pidiendo su fortaleza y ayuda porque al recurrir a Él su paz inundará su ser, protegiendo su corazón y mente del temor.

Todos en algún momento vamos a sentir algún tipo de temor y sea cual sea el motivo que lo cause, no podemos permitirnos ser esclavos del temor, sino que en esos tiempos es cuando más fuertes y valientes debemos ser, no tener miedo y no desanimarnos, eliminar toda ansiedad porque Dios cuida de cada uno de nosotros y si depositamos nuestra fe y confianza en Él estoy segura que todo temor será vencido y echado fuera de nuestra mente y corazón.

Fundadora de Sublime Amor.