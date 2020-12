La disculpa de la actriz dirigida a su esposo beisbolista fue subastado en más de 400 mil dólares.

EE.UU.— Marilyn Monroe tiene 58 años de muerta, pero eso no ha impedido que siga siendo una de las actrices más cotizadas. Es por ello que no es de extrañar que una carta suya haya sido subastada en miles de dólares.

Una carta de disculpas, escrita por la actriz a su entonces marido, el jugador de béisbol Joe DiMaggio, fue vendida por la casa de subasta Christie’s en Nueva York este pasado miércoles 16 de diciembre.

La empresa encargada de subastar el artículo mencionó que, el precio de la carta cuadriplicó la suma máxima que estimaban los expertos, pues al final terminó por venderse en 425 mil dólares.

