Vender arte y cultura es posible

Conferencia de Jorge Contreras este martes 25

Si alguien sabe lo que es comenzar desde muy abajo, ese sin duda es Jorge Contreras. De 35 años de edad, emprendedor de numerosos proyectos de radio, televisión, cine, teatro y circo, el joven nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México, no se siente gurú, erudito, docto o versado como para hablar en términos técnicos de la gestión cultural, pero sí está deseoso de compartir su experiencia en el campo de las “Industrias Creativas (en acción)”, título de la conferencia que impartirá este martes 25 en el Centro Cultural de Mérida “Olimpo”.

Entrevistado vía telefónica Contreras, quien ha trabajado muy de cerca con Soleil Circus en la creación del Foro Shakespeare de la capital del país y ha pasado por la Escuela internacional de cine y televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, posee un amplio bagaje en el campo de la creación e innovación empresarial aplicada al arte y la cultura, en la que comenzó a despuntar desde los 20 años de edad.

“Ni título, ni maestría, doctorado o sustento académico, tan sólo la experiencia, eso que te va dejando el experimentar, innovar, crear y profundizar, la conferencia no es algo pretencioso de mi parte, es un instante de motivación para tener una vista más amplia y clara de las industrias creativas y cómo funcionan”, explicó

“De una manera muy sencilla en la conferencia se aborda los aspectos básicos de las metodologías de industrias creativas pero aplicadas al arte y la cultura. El arte y la cultura son parte de nuestra esencia humana, convivimos con ello y somos potenciales creadores de arte y expresiones propias de la cultura a través de las artes visuales, la música, el teatro, la poesía, la literatura…”.

“El problema es que muchas veces no sabemos darle un valor económico a lo que producimos, románticamente asumimos que nuestras creaciones son invaluables y no podemos fijarles un precio”, dice, cuando en la realidad hay que pagar la renta, la luz, la comida…

Subrayó que saber darle valor a la creación artística es revestirla de sentido y dignidad y que es falso que el público no esté dispuesto a pagar por una pieza de arte o asistir a un espectáculo.

“A veces el artista culpa al público cuando no le pagan lo que piensa que valen sus piezas o el espectáculo que ofrece; no es que el público no quiera o no pueda pagar, el problema es que casi nunca sabes cómo venderlo, y es ahí donde la creatividad trasciende a la creación artística, porque una cosa es hacer arte y cultura, pero otra es como atraer público y que éste pague por lo que ofreces”.

La conferencia, de acceso libre, se llevará al cabo en la sala de prensa del Olimpo este martes 25 de junio a las 10 horas, durará dos horas y se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Mas adelante Jorge Contreras abrirá un taller de asesoría para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.— Emanuel Rincón Becerra