Vero Díaz: El reto es consigo misma

CLa palabra fracaso no existe en el diccionario de la diseñadora de modas Vero Díaz, quien cuando escucha un “no me gusta”, lucha más para buscar el “sí me gusta”, pues su competencia siempre es consigo misma, para lograr que sus diseños gusten y sean ideales para cualquier tipo de cuerpo que el cliente tenga.

La diseñadora de modas con proyección nacional e internacional será una de las participantes en el webinar “Mujeres que inspiran” que organiza Grupo Megamedia.

Vero Díaz será quien abra este ciclo de sesiones el 2 de marzo a las 19 horas, en un encuentro en el que hablará de la industria de la moda, de sus colecciones, de cómo las crea, pues “no nacen de la noche a la mañana” sino que son fruto de lo que hay alrededor, de lo que vive, los colores son también reflejo de la tendencia de la temporada, y por supuesto, piensa en el estilo del cliente.

Compartirá su modo de crear, pues hay muchos diseñadores increíbles que hacen cosas muy “locochonas” que funcionan muy bien para publicidad, para las revistas y la pasarela, pero que la gente no compra.

Quiere que a las personas al ver sus creaciones les gusten y quieran comprarlas, por eso apuesta por prendas con mucho diseño, pero usables, que propongan algo, que vayan con el estilo de la mujer actual, empoderada, femenina, que se sienta bella con lo que porta, y que favorezca al 100% a la mujer, porque “si no es así, no te lo pones”.

Recuerda que sus inicios en el mundo de la moda fueron en un momento difícil a nivel familiar y ella estaba buscando algo qué hacer con su vida, por lo que comenzó a diseñar ropa casual para sus amigas y conocidas, quienes quedaban encantadas.

Cuenta que al principio era como un juego, pero pronto se convirtió en un negocio e invirtió en lo necesario para crear esta industria con todo lo que conlleva.

Asegura que no es sencillo, que hay quienes piensan que solo se trata de diseñar y ya, pero hay mucho detrás, no solo son las costureras, patronistas, diseño gráfico y de modas, sino también toda la parte de operación, lo contable, la publicidad, pues en el ramo esta última es muy importante, hay que tener un gran esquema de publicidad e invertir en ello.

Mantenerse en la industria de la moda y crecer ha sido uno de los grandes retos que ha enfrentado, “es lo más caro que existe”.

Enfatiza que la moda avanza muy rápido, hay que estar proponiendo frecuentemente, y es también una industria muy competida, todo esto ha hecho que en ocasiones haya enfrentado baches, pero ha sabido salir adelante.

Estar vigente y que editores, influencers y personalidades gusten de su marca y la compartan es una de las satisfacciones que le ha dado su trabajo, pero la mayor satisfacción se la ha dado el segmento de novias, pues ver la emoción que sienten cuando se prueban el vestido y se miran al espejo, es muy emocionante para la diseñadora, más que un fashion week, pues es un momento en el que se sienten soñadas, alucinadas, felices, bellas, esbelta, y lograr todo eso para un cliente, cuando cada uno es diferente, en cuanto a cuerpos, estilos y gustos, es un gran reto.

Vero Díaz asegura que no se deja vencer por nada, ni le tiene miedo a las cosas, ni a que le digan “fracasaste”, siempre lucha para conseguir el sí, porque, aunque no se considera una persona competitiva con los demás, sí lo es para con su trabajo y compite con ella misma.

La conferencia de la diseñadora será la primera de tres que se ofrecerá, también participarán Naomi Peniche el 4 de marzo y Elena Martínez el 11 de marzo.

