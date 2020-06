Viaja el Princesa de Asturias de las Letras a Canadá

OVIEDO (EFE).— La poeta y ensayista canadiense Anne Carson recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 con “total sorpresa” y como un “increíble honor”, en un mensaje en el que recordó un viaje a España en 1983 para ensalzar la cultura de su gente.

“Un increíble honor. Una total sorpresa. Desde que atravesé España a pie en 1983 (desde Francia hasta Compostela) me he quedado maravillada con la cultura de esa gente que no sonríe a menos que tenga una muy buena razón. ¡Qué amable de su parte sugerir que puedo haberles dado una razón para hacerlo!”, dijo en el mensaje difundido por la Fundación Princesa de Asturias.

La escritora mereció el galardón por su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino, según el jurado, que fue presidido por el académico Santiago Muñoz Machado.

En su poética “la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual”.

La tercera

La autora, tercera de nacionalidad canadiense que obtiene la distinción, es la tercera mujer que logra el Asturias de las Letras en forma consecutiva y la novena en los 40 años de historia de los reconocimientos, tras Siri Hustvedt, Fred Vargas, Margaret Atwood, Nélida Piñón, Fatema Mernissi, Susan Sontag, Doris Lessing y Carmen Martín Gaite.

“Nace en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo”. Es la breve biografía que, por contrato, aparece en los libros de Carson, cuyos editores en español alaban su precisión con el lenguaje poético, al igual que su “excelencia” helenística.

Gran favorita para el Nobel de Literatura 2019, es también traductora, profesora y especialista en literatura comparada, antropología, historia y publicidad. Su vida privada la guarda celosamente y apenas da datos personales en sus libros.

“Nada de premios, nada de sus obras, nada. Es decirte, agarra este libro y juzga el libro, no a la autora”, explica María Fuentes, de la editorial Vaso Roto.

María Fasce, directora literaria de Lumen, añade: “Así podemos concentrarnos solamente en su obra”.

Autora Detalles

Lumen publicó en 2003 “La belleza del marido“, una de sus obras más importantes.

Admiración

El libro fue reeditado en 2019 con nueva traducción del director de la colección de poesía del sello, Jaume Andreu, quien ha ido admirando cada vez más la obra de la autora, “siempre con mucha curiosidad y muchísimo respeto”.