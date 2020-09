Viann y Poncela, en acción

Monólogos bajo la dirección de Enrique Cascante

Dos historias de humor negro, con rasgos policíacos y de misterio, fantasmas, voces y enigmas que trastocan la cordura, son los elementos que conforman los monólogos “Los perros, el deseo y la muerte”, de Boris Viann, y “Noche de sábado”, de Jardiel Poncela, que se presentan mañana viernes 11 a las 20 horas por el Facebook Live Merida es Cultura, como parte de la Temporada Olimpo Online.

Se trata de un proyecto de finales de los años ochenta originalmente dirigido por Carlos González (ya fallecido), luego lo dirigió Aarón Villanueva y ahora tiene la estructuración escénica de Enrique Cascante y del actor yucateco Fernando Amaya, quien desde el inicio da vida a los protagonistas de cada uno de estos relatos donde, a través acciones, expresión corporal y mínimos elementos escenográficos o de utilería, va atrapando al espectador por los oscuros pasajes del relato y las absurdas situaciones a las que se pueden enfrentar.

Entrevistado vía telefónica, el maestro Cascante, explicó que ambos monólogos son altamente demandantes para el actor quien debe crear, ahora de manera indirecta y a distancia, esa conexión con el espectador para involucrarlo en la historia y hacerlo cómplice o testigo.

“Es muy difícil, el teatro tiene una química, una conexión muy íntima con el público, el actor propone en el escenario, el público reacciona, se involucra y eso permite al actor jugar con las emociones, darle matiz al momento”, explicó. “Ahora el teatro se está presentando de una manera virtual a distancia, utilizando la tecnología digital, como una alternativa ante la pandemia del Covid-19 que ha cerrado los teatros, foros y espacios donde se desenvuelven los actores y actrices; no sé cuál sea el alcance que logre esta modalidad de llevar el teatro hasta la casa, será algo que tendremos que analizar porque el teatro es el espacio, los actores, una historia y el público, si falta algo la experiencia no es igual; grabamos estos monólogos para la presentación del viernes por la noche, en un espacio vacío, sin público que se involucre en la historia, definitivamente no es igual. Yo deseo ya volver a los escenarios y los teatros que, lamentablemente ahora, sólo se están llenando de polvo”.

Boris Viann, dramaturgo francés que vivió de 1920 a 1957 y Jardiel Poncela, dramaturgo español que vivió de 1901 a 1953, tienen en común que son europeos, contemporáneos y vivieron el oscuro capítulo de la Segunda Guerra Mundial, con sus horrores, angustias, el temor, incertidumbre, fantasmas de la miseria humana que de alguna manera quedan plasmados en sus cuentos, que tienen una fuerte carga de humor negro, donde la muerte también tiene sentido del humor.— Emanuel Rincón Becerra

Función Teatro

La admisión para los monólogos es de $75 y puede adquirirse en TusBoletosmx.

Ambientación

La edición de ambos monólogos es de 35 minutos, la propuesta de Enroque Cascante, explora el uso de proyecciones al fondo del escenario que recrean una ambientación o un entorno que permite ubicar al personaje en el contexto del relato.