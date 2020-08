Vicente Todolí se manifiesta por la ayuda a museos

PALMERA, España (EFE).— Vicente Todolí, exdirector de la Tate Modern de Londres y en la actualidad director artístico de la Pirelli HangarBicocca de Milán, dice que los grandes museos que dependen de los visitantes “están en una gran crisis y tendrán que ser rescatados o lo pasarán muy mal”.

Los museos, añade, deben considerarse un servicio público ya que son “un hospital para el alma”.

En una reflexión sobre el presente y el futuro del arte, se declara escéptico sobre la posibilidad de que la pandemia produzca un cambio de mentalidad, “porque la gente tiene memoria de pez” y “tendencia a olvidar”.

“El verdadero test se producirá cuando llegue la vacuna”, anticipa.

“Ojalá se empezara a apreciar lo diverso y no lo estándar, que es lo que es el arte al fin y al cabo”, asegura. Habrá que esperar unos cuatro años para ver “en qué ha quedado todo esto”.

Como efecto positivo de la crisis sanitaria, agradece que se haya desmontado la creencia de que un museo se mide por la venta de entradas. “Ha sido siempre falso, pero mientras se ganaba dinero se hacía y los museos cada vez eran más grandes, con más ampliaciones”.

“Un museo es un intermediario entre el arte y el público, pero sobre todo está al servicio del arte, y en el momento en que dependes de los ingresos y de los números ya no están sirviendo al arte sino sirviéndote de él para ser más grande, hacer ampliaciones, tener más personal”, advierte.

Ésta es la filosofía que ha impregnado sus más de 30 años de trayectoria en el mundo del arte, en la que ha ocupado, entre otros cargos, la dirección artística del IVAM, el Museo de Arte Contemporáneo Serralves como director fundador en 1996 y la dirección de la Tate Modern (2003-2010). Actualmente asesora a varios recintos y fundaciones, como la Botín.

Esta dedicación la compagina con uno de sus proyectos particulares de los que se siente más orgulloso, la fundación Todolí Citrus, que explota un huerto de 400 variedades de cítricos en su localidad natal, Palmera (Valencia), su “museo particular” que se ha convertido en un centro de investigación y experimentación gastronómica bajo la asesoría del chef Ferran Adrià.

“Un museo tendría que considerarse como un servicio público, porque es un hospital para el alma, igual que la ciencia”, defiende en una conversación mantenida en su huerto, un pequeño “paraíso para los sentidos” junto al Mediterráneo.

Lamenta que los museos “hayan pasado a depender del mercado porque los gobiernos veían que el arte se había puesto de moda y se podía sacar dinero”.

“Hasta que llega un momento como éste, en el que ya no hay dinero por la venta de entradas, el patrocinio baja”. E “igual que hubo que rescatar los bancos, ahora hay que rescatar los museos”.

Critica que se busquen creadores que lleven gente al museo porque “es la serpiente que se muerde la cola”.

“Los artistas son más conocidos porque hacen más exposiciones porque llevan gente, y a los que no son conocidos no les hacen caso”, añade Todolí, quien defiende lo contrario, como lo demuestra que las fundaciones a las que asesora apuesten por creadores con gran nivel pero no famosos, rompiendo así el “círculo vicioso”.

Relata que cuando le contrató la Pirelli HangarBicocca de Milán les dijo: “Vosotros vendéis neumáticos, no arte; sed generosos, si lo hacéis gratis, si alguien tiene dudas y le gusta el arte comprará antes un Pirelli, aunque sea más caro, porque estáis haciendo esta labor”.

Todolí afirma que siempre se ha negado a trabajar en el mundo más comercial y apuesta por proyectos sin ánimo de lucro, con la excepción de las exposiciones de los legados de Sigmar Polke y de Juan Muñoz.

Museos Proyecto

Uno de los próximos proyectos de Vicente Todolí es la exposición “Six Rooms”.

En Estados Unidos

Se trata de una muestra de la obra de Juan Muñoz en la galería David Zwirner de Nueva York, que representará en exclusiva el patrimonio del escultor. Incluirá seis grandes instalaciones que el español realizó entre 1986 y 2001.