Víctor Sabido comienza a andar por nuevos caminos

Compromiso con la protección de la abeja melipona

Ahí, desde su ventana, todos los días era testigo de la llegada del atardecer, ese momento en que el cielo se pinta de azul intenso y se llena de estrellas. “Sin importar lo que pasara aquí con la humanidad, ellas estaban ahí arriba radiantes”.

Es de esos instantes que surge “La nuit” (La noche, en francés), nueva colección de joyería de Sabido & Basteris, piezas exclusivas que son un canto de esperanza materializado en metales y piedras, trabajados con nanotecnología y un toque distintivo.

Adentrarse al mundo de Víctor Basteris, fundador y director de Sabido & Basteris y de sus marcas hermanas, es sumergirse en una charla en la que lo mismo habla de sus nuevas colecciones y su redescubrimiento como artista hasta las campañas para proteger a la abeja melipona, la lucha contra el cáncer como embajador de “Tócate” y el apoyo a jóvenes talentos no solo de la joyería, sino también de la moda, con concursos nacionales patrocinados por Epson.

En el corazón de su “showroom”, ubicado en una colonia del norte de la ciudad, Víctor se rodea no solo de collares, aretes, anillos y pulsos, sino también de obras de arte únicas que son resultado de meses de investigación y tienen mucha historia para contar. Y es ahí mismo, con suave música de fondo, que puede uno conocer los productos de sus líneas de joyería Jewelry Signature y Eminence, así como los productos naturales Naturally Skincare y Ceiba Pets, aliados del movimiento Bee2Be, que busca la reproducción de la abeja melipona, en peligro de extinción.

El “alquimista de la plata”, reconocido por sus diseños de collares, brazaletes, aretes, anillos, pulseras, gargantillas y mancuernillas, que se venden en todo el mundo, nos recibe con una sonrisa, ésa que solo puede verse a través del brillo de sus ojos por encima del cubrebocas color amarillo.

“Estos casi dos años de pandemia han sido un proceso interesante: en lo personal ha sido triste ser testigo de la muerte de tantas personas y que a pesar de ello muchos no cambien su actitud ante la vida y tengan cero empatía con los demás; pero en el plano profesional fue maravilloso como empresario y creador”.

“Cuando como artista juntas el tiempo de crear y los sentimientos tan intensos como los que hemos vivido, algo tiene que suceder. Y eso es lo que pasó con nosotros”.

Y es que cuando Víctor Sabido habla siempre lo hace en plural, porque tanto sus marcas como sus proyectos y experiencias los comparte con su equipo de trabajo, familia y amigos.

“Esta pandemia solo dio dos opciones a la humanidad: retraerse totalmente y caer en la depresión y desesperación, o convertir todo lo experimentado en un proceso de creación, una catarsis total. Para mí esto último fue una forma de mantenerme ocupado y cuerdo”, reflexiona.

Luego de presentar su colección en noviembre de 2019, como hacía cada año en Nueva York, el equipo de Sabido & Basteris vivió un 2020 en el encierro y recibió 2021 con un objetivo: no dejar que la extensión de la pandemia arrasara con ellos. Sin poder viajar, el esquema de negocios y también creativo tuvo una evolución y cambios necesarios que dictaba la nueva manera de vivir, surgiendo de esta manera dos líneas: Signature y Eminence.

Signature es una línea de joyas con materiales alternativos, como acero, cobre, aluminio y cristales, y Eminence, piezas para hombre.

“Todo esto se convirtió en un juego que me hacía preguntarme qué podíamos hacer con otros materiales, que fueran piezas de alto diseño, tomando en cuenta que tienen características distintas al oro y la plata. Y todo ello te lleva a un aprendizaje, al mismo tiempo que te da plena libertad creativa, dando como resultado piezas originales y creativas pero sin impacto en el precio”, explica.

Durante este tiempo el artista de la joyería no descansó hasta lanzar dos líneas de productos para el bienestar de las personas y los animales: Naturally Skincare y Ceiba Pets, que utilizan la misma técnica que sus joyas, la nanotecnología, y son biodegradables, por lo que pueden usarlas todo tipo de personas y mascotas.

“Estas marcas las consideramos el gran aporte de estos dos últimos años, que como todo en esta vida llega derivado de una experiencia personal: a mi hermano le diagnostican una enfermedad terminal; debido a los tratamientos violentos, su piel se le abría, tuvo caída total de cabello, se le ‘achicharraron’ la piel, los labios y ojos. Todo eso fue duro”, recuerda un poco triste.

En su desesperación por querer ayudarlo, Víctor comenzó a experimentar con productos naturales de la región y, usando la nanotecnología, creó bálsamos. “Partiendo de nuestros elementos, la herbolaria mexicana y centroamericana, y pasando por un proceso científico de estandarización, se consiguieron los productos que hoy integran estas marcas”, anuncia.

¿La primera recompensa con Naturally? Que su hermano viviera tres años en lugar de los seis meses que le habían diagnosticado y con una calidad de vida superior a la que estaba teniendo: el pelo volvió a salir y crecer, su piel mejoró y su estado de ánimo fue uno muy distinto. “Puedo estar tranquilo que le dimos una vida más digna y tranquila el último tiempo que estuvo con nosotros”.

Luego de que falleciera, a Víctor no le quedaron energías para mostrar al mundo las maravillas de estos productos, a pesar de que su hermano le pidió que hiciera algo para que más personas recibieran sus beneficios.“Sin embargo, con la llegada del Covid-19 también nos llegó el pensamiento de que era el momento de devolver a la naturaleza lo mucho que nos había dado, porque veíamos a los animales adueñarse de los espacios que les robamos durante años; la naturaleza reclamaba su rescate”.

Sin embargo, esta etapa que vivía Víctor Sabido lo llevó a una triste reflexión: “Así como hay personas a las que este encierro, muertes de seres queridos y dolor nos ha llevado a ser más empáticos con el prójimo y la naturaleza, existe otro grupo que es indiferente e incluso se aprovechan de la situación”.

“Vivimos una situación que nos debe llevar al cambio, pero para ser mejores. Y la gente tiene que invertir este tiempo hacia dentro, en introspección, pero también hacia afuera de sí mismo y de la sociedad”, aclara.

Luego de un hondo suspiro y deseo de que la situación cambie en su entorno y el mundo, Víctor regresa a platicar del proceso que en 2021 le dejó muchas enseñanzas positivas; otra de ellas fue el uso de las redes sociales para sus empresas y banderas sociales.

“Tuve que aprender muchísimo de las redes sociales, pues son las causantes de que cambiara la forma de hacer negocios y comunicarse, nos gusten o no. Y la realidad es que ya no podemos echarnos para atrás”, destaca.

“En nuestro caso, sin las redes sociales no hubiéramos podido crecer las marcas y el movimiento a favor de la abeja melipona. Por eso tenemos que aceptarlas y aprender a usarlas de manera eficiente, sobre todo porque cambian de forma vertiginosa”, y entre carcajadas confiesa que su “coco” es Instagram, pero que ya le está agarrando el hilo para aprovechar sus virtudes.

A la pregunta de por qué todavía no se anima a usar TikTok, sus ojos azules brillan y afirma que está consciente de que tiene que hacerlo.“Se me ocurren consejos rápidos de la piel y ofrecer mensajes acerca de las abejas y su importancia para la humanidad”.

Y con este último tema parece que a Víctor se le da cuerda para que hable con tal entusiasmo que demuestra su legítimo amor por Bee2Be, a favor de la abeja melipona. “Se trata de crear conciencia y un verdadero orgullo de quienes somos. En México tenemos una riqueza maravillosa de recursos y cultura, y uno de ellos es la abeja melipona. ¿Cuántos países puedes decir que tienen eso? No lo valoramos”.

“Conforme conoces más a las abejas y estudias sobre ellas te das cuenta de que si se extinguieran nosotros también desapareceríamos. Todo se preserva y reproduce gracias a la polinización de las abejas. Sin ellas no tendríamos comida, fruta. Y esto lo dicen estudios científicos, no son fábulas”, señala.

El proyecto que encabeza Víctor Sabido para lograr que la abeja melipona se reproduzca lo ha llevado a tener aliados inesperados, como la empresa japonesa Epson, que patrocina por tercer año consecutivo el premio a diez diseñadores que en mascadas y tazas plasman creaciones inspiradas en Bee2Be. Las ganancias son usadas por completo para la compra de hobones (o colmenas) que se otorgan a mujeres del interior del Estado para que vigilen la reproducción.

“Se trata de un trabajo de reina a reina. Es decir, se le otorga la responsabilidad a la mujer para que cuide de las abejas, y de esta manera se apoye a la familia, que cambia su dinámica social y mejora sus condiciones sociales con ese trabajo”, explica.

“Éste es uno de los caminos que transitamos a favor de la miel melipona, el otro es crear conciencia en las personas para diseñar jardines urbanos con plantas nativas de la región, y de esta manera lograr un efecto multiplicador”, agrega.

Para lograr todo lo anterior, comenta, tienen que trabajar como las abejas: cada quien con una función, todos juntos hasta el cansancio. De ahí que su lema sea #todossomosmelipona, con el que llegue hasta lugares como Torreón, Coahuila, donde artistas joyeros y diseñadores se unieron a la causa donando creaciones únicas. “Queremos llevar este mensaje de conciencia a todo el país y en eso trabajamos actualmente”.

La energía parece no acabarse en Víctor Sabido, pues este año fue nombrado uno de los embajadores de la campaña estatal contra el cáncer “Tócate”, lo que para él significó un honor. “Si mi voz y mi presencia pueden ayudar a los demás, cuenten con ello siempre. Ha sido una experiencia maravillosa conocer embajadoras que han vencido este mal que impacta no solo en ellas sino también en sus familias y las personas que la rodean”.

Pareciera que diseñar joyas, supervisar las marcas de sus productos naturales y coordinar causas sociales sería suficiente para Víctor Sabido. Pero aún hay mucho que él quisiera hacer.

Confiesa que, incluso antes de la pandemia, uno de los problemas que le preocupan es que se sigue ensuciando al planeta, uno que nos estamos acabando y usamos a nuestra conveniencia, viviendo en él sin esfuerzo.

Otro tema es trabajar en la educación por la igualdad de la mujer. “Pensar que somos iguales es una realidad que no existe, pero como seres humanos sí lo somos: con los derechos a tener el mismo salario, educación y trabajo. Pero una igualdad también para el hombre, para que exprese sus sentimientos y saque todo lo que trae dentro, pues nos han enseñado a no decirlo o expresarlo… y eso te va acabando. Lograr una ecualización es un megaproyecto que gira en mi cabeza”.

Escribir es otro de los proyectos que le ronda desde hace mucho tiempo. “En conversaciones surgen ideas para plasmar por escrito los procesos que han llevado a crear las diferentes marcas que tenemos o el camino que recorremos cada vez que creamos una nueva colección, lo que nos inspira, la investigación y el desarrollo hasta el lanzamiento”.

El año 2022 es para Víctor una oportunidad de más cambios, hacia una nueva realidad. “Podemos vivir como lo hacíamos antes o adaptarnos a una nueva realidad estética, redescubrir muchas cosas. Crear piezas que transmitan ese canto de esperanza y alegría, como son los anillos de compromiso. Para allá va el camino de la orfebrería, hacia la personalización, con piezas únicas, no por el tamaño de la piedra o lo precioso de los metales, sino porque transmiten amor y el sentimiento de la persona”.

“Los años 2020 y 2021 fueron de cambios, 2022 es la oportunidad de cosechar lo que se sembró. Es tiempo de que la semilla florezca. Por eso en Sabido & Basteris tenemos la esperanza de seguir sembrando y cosechar”, detalla.

Como mensaje para este nuevo año, Víctor dice que no hay que perder la esperanza. “Si tienes una idea, el deseo de hacer algo, ¡hazlo! Que no te detenga la cuestión financiera y cómo lograrlo. Aún hay personas de buena fe que si les comentas tus ideas alguna te puede ayudar para que empieces tu sueño en chiquito. ¡No lo dejes para mañana!”.

En el plano personal pide a todos expresar ahora su cariño a la gente que ama, porque no saben qué pasará mañana. “Hay que dejar de ser egoístas y cerrados”.

Y, desde el punto de vista creativo, dice: todo va. “Si estabas casado con tu diseño, con tus materiales y muchos procesos que hiciste durante años, eso ya no va a funcionar. Tienes que empezar a entender que tus clientes, los que tenías y vas a tener, son los que deciden ahora el proceso, ya sea en cuestión de precios, diseños o materiales”.

“El ingrediente principal que me ha ayudado en este proceso, sobre todo los dos últimos años, es a ser agradecido con Dios, estar vivo, tener a mi familia y personas que durante este tiempo no dejaron de adquirir nuestros productos. Si uno no es agradecido y se sigue creyendo lo más importante del mundo, no te das cuenta con qué facilidad podemos desaparecer del planeta”, concluye.— Renata Marrufo Montañez (renata.marrufo.rm@gmail.com).

De un vistazo

Instagram

@sabidobasteris, @naturallyskincare, @ceibapets, @bee2beorg, @jewelrysignature, @eminencemen.

Facebook:

sabidobasteris, SBNaturallySkin, ceibapets, bee2beorg, SBSignature, eminencemen.

Sitios web:

www.sabidobasteris.com, www.SBNaturally.com, www.ceibapets.com, www.Bee2be.org.