Vídeo: Madre prohíbe a sus suegros besar a su hija y causa debate

AUSTRALIA.- Una madre australiana se volvió viral por la forma en la que enseñó del consentimiento a su hija menor. Brittany Baxter publicó un video en TikTok en el que explicó que le permite a su hijo decir que no a los abrazos y besos de sus familiares si no los quiere.

"Como madre practico el consentimiento con mi hija y es algo que realmente me ha estado molestando, así que pensé por qué no llevarlo a TikTok para que podamos hablar de ello", dijo en entrevista para el medio Sunrise.

"¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besarse frente a los adultos?"

“Mi hija tiene casi dos años y he estado en el proceso de enseñarle sobre consentimiento básicamente desde el día en que nació, y me parece realmente inútil cuando los adultos en su vida dicen '¡¿Qué ?! ¿Tenemos que pedir un beso y un abrazo? “, dijo.

“Y luego, cuando ella dice que no, dicen 'Oh, ella no me ama, mis sentimientos están tan heridos' y luego proceden a traspasar los límites de su cuerpo de todos modos".

“Mi hija y su cuerpo no existen para que nadie se sienta más cómodo y para que nadie se sienta más amado, no es culpa suya y no es culpa mía que la generación mayor no se haya tomado el tiempo durante toda su vida para aprender cómo para regular sus emociones para que no se siga pasando por alto el consentimiento”, añadió.

“Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a su propio cuerpo y estoy seguro de que no le permitiré crecer en un entorno donde 1. No sabe cómo hacerlo. Decir que no, y 2. Ella no sabe lo que significa que su no sea respetada”, continuó.

Un estilo de crianza

El vídeo ya suma más de 400 mil reproducciones. En declaraciones para el medio citado, Brittany añadió que incluso los integrantes de la familia deben pedirle permiso a su hija antes de establecer contacto porque, dijo, “el consentimiento inicia en el hogar”.

¿Qué dicen los especialistas?

En el vídeo, Brittany se refiere a sus suegros y muchos consideraron que la mujer está exagerando y negándole a los abuelos recibir el cariño de su nieta.

Sin embargo, varios especialistas, citados por El Universal, consideran que no es buena idea obligar a los hijos a abrazar y besar a otros aunque sean de su familia.

Lezeidarís, fundadora de SerMadrePR.com, señala: “Nunca he estado de acuerdo en obligar a los niños a hacer cosas que no quieren. La palabra obligar, de por sí, ya tiene una carga negativa. Se define como hacer que alguien haga algo utilizando la fuerza o la autoridad. Yo lo traduzco como hacer algo que no quieres y no sientes”.

Sobre los besos y abrazos opina que lo mejor es que desarrollen sus sentimientos de forma natural y no por obligación.