Videojuego de "Super Mario 64" es subastado en 30 millones de pesos

Tras la venta de este clásico, el videojuego se ha convertido en el más caro de la historia.

EE.UU.— Un videojuego original de "Super Mario 64" en perfecto estado de conservación ha sido subastado en Heritage Auctions por 1,56 millones de dólares, convirtiéndose así en el videojuego más caro de la historia, según informa la casa de subastas estadounidense.

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 - Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l