Vinos con buen sabor de boca

José Carlos Palacios (*)

Luego de hacer una carrera gastronómica que se inicia con la rosca de reyes, pasa por los tamales de la Candelaria, la rosca de Pascua, los pibes y finaliza con el pavo navideño, llega un momento en el que debemos hacer un alto y comprender los sabores.

Hoy es el turno de los sabores del vino, esos que nos deleitan el paladar o algunas veces no eran lo que esperábamos y nos desilusionan.

Cuando vamos a probar un vino, nos preparamos para una fiesta en el paladar, en nuestra boca determinamos si el vino nos gusta o no, si es equilibrado o no. Podrá tener un lindo color o un buen aroma, sin embargo, el vino no es un cuadro de Picasso o un perfume de Chanel, por eso, el lugar por excelencia para saber si el vino es bueno o no, es la boca.

Al probarlos nos encontramos con algunas sensaciones desagradables, que cambian la perspectiva de los sabores; pueden ser más ácidos, más dulces, más amargos, etcétera, y la idea es que descubramos juntos qué sustancias le otorgan al vino todo su potencial.

Sabor dulce. Los sabores alcanzan su intensidad máxima rápidamente y disminuye en forma veloz. En un vino tinto normal, el principal responsable de la sensación de dulzor es el alcohol, el etílico y luego el glicerol en menor medida, una pequeña parte más es aportada por los azucares residuales de la uva, como la fructosa. Si el dulzor es excesivo, se lo califica como “caliente” a causa del alcohol.

Sabor salado. Se percibe rápido y alcanza un momento de estabilidad. Aumenta o incrementa los demás sabores del vino (así como la sal a la comida), no siendo tan fácil de detectar por separado. Debido a su bajo contenido de gramos por litro, las sales minerales abundan en este tipo de vinos.

Sabor ácido. La lengua tarda un poco más en detectarlo, se aloja en el centro de esta y vuelve a crecer al final de cada trago. La acidez, junto con el alcohol y los taninos, son los pilares del vino. El sabor ácido otorga a esta bebida esa frescura que lo caracteriza.

Sabor amargo. Tarda mucho más que los otros sabores en alcanzar su máxima intensidad, pero la persistencia es más prolongada. El sabor amargo del vino nos lo regala la cantidad de compuestos llamados polifenoles y los taninos, esa sensación de astringencia que se produce por la acción de apoyar el vino en las encías y en conjunto con la saliva, se coagula, haciendo sentir esa aspereza o rugosidad.

Junto con las distintas sensaciones y reacciones que ocasiona el vino en la cavidad bucal, la armonía de todos los sabores es el punto neurálgico en una cata de vinos.

También juega un papel importante la temperatura del vino, ya que, si no es la correcta, podrá resaltar mucho más la acidez o sentir más el alcohol.

Los sabores, así como los aromas, son esenciales a la hora de catar un vino.

(*) Sommelier.