Virgin Galactic muestra el interior de la nave "turística" (Fotos)

La marca Virgin durante más de 50 años se ha distinguido por el uso de un diseño inspirado y audaz para transformar la experiencia del cliente.

La compañía Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson, presentó hoy su nave con la que pretende llevar al espacio a turistas dispuestos a pagar cientos de miles de dólares. #VíaAFP pic.twitter.com/dl9IOE8kmH — Teledos (@teledos_tcs) July 29, 2020

EE.UU.— Virgin Galactic, en colaboración con la agencia de diseño de Londres, Seymourpowell, se ha esforzado por mantenerse fiel a su tradición mediante el desarrollo de un concepto elegante pero progresivo y centrado en la experiencia para la cabina de su nave espacial.

Una nave con un gran diseño y mucha seguridad

De acuerdo con la marca la cabina es una pieza central del diseño y al mismo tiempo cuenta con todos los aspectos que requieren los astronautas en su viaje.

Las texturas, colores y estructuras dentro de la cabina crean una elegancia que inspirará una sensación de confianza en los astronautas desde el momento en que abordan la nave espacial el día del vuelo.

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUB pic.twitter.com/CQfDjTCZg3 — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 28, 2020

Virgin agrega que la cabina proporcionando seguridad sin distracciones, ofreciendo a cada astronauta un nivel de intimidad requerido para el descubrimiento y la transformación personal.

¿Cuánto vale esta experiencia?

Los aspirantes a astronautas pueden acercar su sueño de los vuelos espaciales uniéndose a la comunidad Virgin Galactic Spacefarer, y hacer un depósito reembolsable de $ 1,000 dolares.

Con esto podrás dirigirte a la sección de reservas de vuelos espaciales recién lanzadas.

Para mayores detalles, puedes visitar www.virgingalactic.com/smallstep/ ahí encontrarás más información.

Feeling inspired by the wonder of human spaceflight? Experience space for yourself by taking One Small Step towards securing a seat on a @VirginGalactic flight to space here: https://t.co/o90oiXO7Cn pic.twitter.com/K8PtLiy7RQ — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 31, 2020

Si no tienes dinero para volar, puedes ver el viaje en vivo

Los aspirantes a astronautas y entusiastas del espacio de todo el mundo, ahora tienen la oportunidad de explorar el diseño de la cabina Virgin Galactic.

Incluso la experiencia de los vuelos espaciales a través de una aplicación móvil habilitada con realidad aumentada, que se lanza después del evento en vivo, y está disponible para descargar de forma gratuita en la App Store y Play Store.

Explore our spaceship cabin design and spaceflight experience through an augmented reality enabled mobile app, available to download for free at both the App Store and Play Store.



App Store - https://t.co/zet8d7EJNl

Play Store - https://t.co/lsEcnf5WqD pic.twitter.com/Agamy6Biku — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 29, 2020

