Vivaldi, un genio pelirrojo generoso

Cita esta noche con el llamado “sacerdote rojo”

La Orquesta de Cámara de Mérida se presentará hoy, a las 8 de la noche, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo con obras de Antonio Vivaldi, en el concierto “Cameralia V”.

La Orquesta hace un homenaje al compositor del Barroco, pues el repertorio elegido para este concierto es exclusivamente de piezas de la autoría de Vivaldi.

Russell Montañez Coronado, director artístico de la agrupación musical, detalla que se incluirá la obertura de una ópera de Vivaldi que la Orquesta ha tocado previamente sólo una vez, y fue muy bien recibida por la audiencia. Aunado que para algunos fue una sorpresa, ya que ni sabían que el compositor hizo óperas.

Señala que la presentación se enmarca en la temporada otoño-invierno 2021.

Hacía "chafa"

En esta ocasión, apunta que se decidió dedicar el concierto a Vivaldi, uno de los más grandes compositores y gran figura del Barroco, a quien se conocía como el “sacerdote rojo”, por el hecho de que era pelirrojo.

Pese a que era sacerdote, la historia cuenta que solo ofició una misa, pues se decía asmático y ese era el pretexto para no oficiar, lo que le daba oportunidad de tener el tiempo para componer, siendo uno de los autores más prolíficos de la historia.

Russell considera que Vivaldi fue un gran luchador social para su época, pues fue el primero en crear una orquesta compuesta solo por mujeres y trabajaba en el hospicio de la piedad, en el que recogían a los niños abandonados en la calle, a quienes sus padres dejaban por la pobreza que había en ese tiempo. A los pequeños enseñaba a tocar el violín, la viola y otros instrumentos de cuerda, y las orquestas infantiles y juveniles que creó fueron reconocidas por las casas reales.

Sí compuso ópera

Dice que de Vivaldi pocos saben que hizo ópera, y la obertura de su ópera “Arsilda, Regina Di Ponto” será con la que abran el recital.

Comparte que dicha ópera es muy bella, pero en su tiempo no se le permitió estrenarla por su función religiosa y porque se consideró que la trama no era para la época. Muchos años después se estrenó.

La obertura, que consta de tres movimientos, condensa la historia de esta “maravillosa obra”.

Una parte importante del programa será la participación como solistas de dos músicos, Daniel Pastrana Uc y Adrián Carrillo Sosa, “dos grandes chelistas”, integrantes de la Orquesta de Cámara de Mérida y Orquesta Sinfónica de Yucatán; por lo que con su participación se muestra que en la agrupación meridana no sólo hay grandes instrumentistas orquestales, sino que también tienen el talento y capacidad para ser solistas. Interpretarán el Concierto para Dos Violoncellos y Orquesta en Sol menor, RV 531..

Otras obras

Otras obras del compositor que se incluyen en el programa son: el Concierto para Orquesta en Sol mayor, RV 151 “Alla Rustica”, el Concierto en Do mayor, RV 114 F. IX No. 44 “Di Ripieno”, y el Concerto Grosso en Re menor, Op. 3 No. 11, RV 565 “L’estro Armónico” para Dos Violines y Violoncello Concertantes.

El concierto es para toda la familia, pues se trata de una cronología de obras del Barroco, cortas y sencillas de comprender y disfrutar.

La entrada al concierto es gratis; los boletos se piden en tusboletos.mx. El concierto se transmitirá en vivo en Midvi, y luego se verá en la página de Mérida es Cultura.— Iris Ceballos Alvarado