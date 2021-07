Vive el espíritu de un complejo turístico todo incluido de lujo

Sensira es un nuevo hotel de lujo con 359 habitaciones y suites All Inclusive Plan ubicado en la bahía de Petempich en la Riviera Maya. Con capital 100 por ciento mexicano y una inversión de alrededor de 85 millones de dólares, Arriva Hospitality Group, anunció la apertura del nuevo Sensira Resort & Spa, miembro de Leading Hotels of the World.

Servicios especializados

Sensira proviene del egipcio “Chenzira” que significa “nacer a través de un viaje”, un concepto que brindará los más altos estándares de calidad con un servicio especializado.

Una exclusiva experiencia donde las tradiciones mexicanas, la calidez y detalles de sus amenidades en las habitaciones deleitarán a sus huéspedes. Además de la exquisita oferta gastronómica, actividades, y una experiencia sensorial muy integral, Sensira celebra los ambientes naturales, la cultura y el espíritu de la mexicanidad.

“Estamos sumamente orgullosos de presentar esta nueva marca que lleva la tradición de Arriva Hospitality Group a una nueva dimensión” comentó Alma López, directora comercial del grupo.

Plan todo incluido

Sensira Resort & Spa ofrece una diversidad de experiencias a través de All Inclusive Plan que se compone con el programa The Sentive Experience Gourmet donde disfrutará de una gran gama de opciones que van desde restaurantes temáticos hasta el restaurante insignia de autor Galerie des sens, creado por el distinguido chef mexicano John Bertrand.

Para el entretenimiento y convivencia familiar ofrecen el programa Play time Experience con clubs como Baby Explorer, Adventure y Emoji teens, donde la diversión de los pequeños y no tan pequeños harán de sus vacaciones una gran aventura; la tirolesa, el muro de escalar, canchas de tenis, mini golfito, cinema, disco y foro complementan la experiencia de entretenimiento.

Si lo prefiere Sensira Resort & Spa cuenta también con habitaciones, centro de consumo y espacios dedicados a sólo adultos para disfrutar de la intimidad y relajación en pareja, familia o amigos.

Los detalles son la parte mágica de toda la experiencia Sensira, la particularidad del servicio, las amenidades y facilidades que ofrece el Resort forman parte del momento sorpresa al que complementará su experiencia vacacional.

Diseñados para estimular los sentidos, desde los aromas creados para cada espacio del Resort, texturas, sabores e incitaciones visuales a través de los espacios exteriores que los invitan a convivir y relajarse con el entorno natural, así como el Inspiration Spa & Galery será parte de la experiencia Sensira. ¡Una experiencia que seduce sus sentidos!

