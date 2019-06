“Vive” nuevas aventuras

El inicio de las vacaciones de verano son el período ideal para que niños y jóvenes se adentren a los encantos de la lectura lúdica… ¡y ya nunca más escapen de ella!

Las vacaciones de verano se inician en todos los niveles educativos, aunque algunos desde finales de mayo pasado comenzaron, y en el caso de los padres de niños y adolescentes una preocupación muy grande: que sus hijos no se queden todo este período sin hacer algo “productivo”, o oólo estén frente al monitor de la computadora, la televisión o su dispositivo móvil.

La lectura siempre ha sido un aliado para esas horas de descanso y entre el público infantil y juvenil crece cada día el gusto por los títulos atractivos a su edad e intereses.

Los grupos editoriales saben eso y por ello desde hace años cuentan con sus divisiones en los que presentan lo nuevo a lo largo del año, ya sea con títulos únicos o sagas de no menos de tres tomos.

Un acierto que hay que agradecer para atraer a los nuevos lectores a este fascinante mundo es que tu primer libro tenga como protagonista a un chico o chica de la misma edad de quién lo lee, que vive las mismas angustias y aventuras similares.

Eso no significa que no se les motive a los jóvenes lectores a adentrarse en clásicos con ediciones juveniles o ilustradas, pero hay un universo de títulos que pueden gustarle y llevarle, uno detrás de otro, a amar la lectura de manera especial, descubriendo a su vez que no solo hay que tener libros de texto en tu desarrollo intelectual, sino aquellos que despierten la imaginación y amor por las letras.

A continuación ofrecemos ocho propuestas de esta temporada que pueden encontrar en su formato físico en cualquier librería de la ciudad, o en las plataformas digitales, dependiendo de la preferencia, y que van desde la reedición de “Elvis nunca se equivoca”, de Rodrigo Morlesín, en la que un perrito callejero va en busca de su destino y descifrar el significado de lo que es tener una familia, hasta “Un lugar en el mundo”, calificada por algunos críticos como la versión moderna de “El niño de la pijama de rayas”.

Y es que la literatura infantil y juvenil tiene otros encantos al ser capaz de enganchar con sus historias a los lectores adultos, como padres, tíos o hermanos mayores. ¿Cuál leerás primero?— Renata Marrufo Montañez

Abracadabra. El Misterio Esmeralda

Autor: Neil Patrick Harris

Editorial: RBA (Océano)

Categoría: Infantil y Juvenil

Leila es una escapista, lo que resulta útil a sus amigos, que son magos. Cuando una famosa vidente llega a Mineral Wells, Leila y su pandilla tendrán que resolver un nuevo misterio.

El Gato que Curaba Corazones

Autor: Rachel Wells

Editorial: Duomo Ediciones

Categoría: Juvenil

Alfie es un gato que te enamorará. Es dulce, simpático y tiene la capacidad de ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas. Te va a recordar que la vida siempre depara sorpresas.

Elvis Nunca Se Equivoca

Autor: Rodrigo Morlesin

Editorial: Planeta Junior

Categoría: Infantil/Juvenil

Elvis es un perrito callejero que se propone descubrir a qué ha venido al mundo. Pero el destino tiene preparadas conmovedoras sorpresas para él. ¿Logrará comprender qué es una familia?

Un Lugar en el Mundo

Autor: Katherine Marsh

Editorial: Planeta

Categoría: Juvenil

Septiembre de 2015. Ahmed, un chico sirio de 14 años sin pasaporte, decide escaparse del campamento de refugiados en Bruselas para que no lo deporten, y conoce a Max.

La Dulce Guía de Jojo Para la Vida

Autor: Jojo Siwa

Editorial: Planeta Junior

Categoría: Infantil

JoJo, sensación de Hollywood gracias a su ética de trabajo y por ser vocera antibullying, comparte detalles de su vida: desde su primera competencia de baile hasta sus premios.

El Sol También es una Estrella

Autor: Nicola Yoon

Editorial: Destino

Categoría: Juvenil

Natasha cree en la ciencia y en los hechos. No en la suerte. Tampoco en el destino. Daniel siempre ha sido el hijo bueno, el alumno destacado. Nunca será el poeta. Tampoco el soñador.

Izzy + Tristán

Autor: Shannon Dunlap

Editorial: Océano Gran Travesía

Categoría: Juvenil

Izzy es una adolescente pragmática que quiere ser doctora. Últimamente se siente alejada de su familia, acaba de mudarse a Brooklyn y su relación con su mellizo se vuelve más distante. Y aparece Tristán.

Jum. Las Historias de Olga de Papel

Autor: Elisabetta Gnone

Editorial: Duomo Ediciones

Categoría: Infantil

Regresan Olga Tindal y sus historias. Esta vez, un misterioso individuo merodea el pueblo y todos tienen miedo. ¿Quién es Jum? ¿Qué quiere? La respuesta se esconde en palabras de Olga.