Vive sin lastimar a otros

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul (*)

Qué importante es no lastimar a las personas. Cuando lastimamos a alguien le haremos daño irreversible. Las razones pueden ser muchas, pero ninguna es válida para hacerle daño a alguien más, aún si la otra persona nos diera motivos suficientes para responder con algo que pueda lastimarle, no debemos actuar igual, pues bien dice Dios: “no pagues mal por mal”. Todos los días Dios nos permite cruzar nuestras vidas con alguien más, pero nunca será para lastimarlos, así que cualquier persona con la cual tengamos algún tipo de relación no les lastimemos, recordemos que somos seres humanos y entre unos a otros debemos respetarnos, amarnos, e incluso cuidarnos, la vida pasa tan rápido, que debemos de ser personas que busquen hacer el bien en todo tiempo ya que nunca sabremos cuando necesitaremos de los demás, y quizá de la persona menos esperada algún día necesitemos de el o ella, cada persona sabe cuándo actuó mal, cuándo lastimó a alguien, cuando hirió su persona, corazón o sentimientos, y nunca es tarde para pedir perdón, arrepentirse de haber actuado así, y cambiar.

¿Cómo queremos que nos recuerden los demás cuando muramos? Eso dependerá de cada uno, del actuar de nuestro día a día.

Y por último, a ti que te lastimaron, perdona a quien te dañó y pide a Dios que a aquellas personas que te lastimaron las cambie, para que no dañen a otros como a ti. Mientras tanto, sigue siendo quien eres, no cambies, que una mala experiencia no te haga cambiar tu amor, tu fe, tu confianza, tu ayuda y cualquier cosa buena en ti por el daño que alguien más te hizo.

Fundadora de Sublime Amor