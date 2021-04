Viven con miedo al contagio

Sufren síntomas depresivos los que tuvieron Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Al menos dos de cada 10 personas que sobreviven a Covid-19 tienen como secuelas síntomas depresivos, por lo que son necesarias estrategias para atender esta situación, alerta un experto. “Sobrevivir al Covid-19 es tremendamente traumático”, dice el psiquiatra Alejandro Nenclares.

Renata Sosa se infectó con el coronavirus SARS-CoV-2 en junio del año pasado y, aunque han pasado meses de ello, reconoce que todavía tiene secuelas de salud mental debido a la enfermedad.

“Me cuesta mucho salir, incluso a hacer mis compras. Salgo a caminar, pero trato de que nadie se me acerque. Es horrible porque tienes miedo de todo y piensas que con cualquier cosa te puedes volver a contagiar”, explica.

Nenclares asegura que, aunque es pronto para detectar todas las secuelas mentales que deja el Covid-19, se ha podido demostrar que el virus se mete al sistema nervioso central y eso merma la salud mental. “Existe una psicosis posterior al Covid-19. La gente que lo padece queda con síntomas psicóticos y eso es algo que empieza a preocupar a los especialistas”, afirma.

Jaime Ramírez padeció el Covid-19 en diciembre pasado y, aunque fue intubado, pudo sobrevivir. Afirma que lo más complicado hasta ahora ha sido rehabilitar la mente más que el cuerpo. “Lo mental es lo que cuesta más trabajo, porque te das cuenta de la gravedad en la que estuviste y que, incluso, pudiste perder la vida”, dice.

Nenclares, quien también es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, dice que la pandemia ha elevado hasta dos veces el riesgo de que las personas sufran depresión y ansiedad, debido principalmente al encierro y la falta de interacción social.

“Hemos detectado que las personas tienen hasta dos veces más riesgo de desarrollar depresión y hasta 1.7 veces más de desarrollar ansiedad. La pandemia nos ha afectado a todos”, señala.

Roberto asegura que en el confinamiento muchas veces no le dan ganas de levantarse ni hacer nada.

“Hay días en que me siento angustiado y deprimido. El aislamiento social me ha deprimido demasiado, anímicamente me siento sin fuerza”, asegura.

En 2019 vivió el divorcio de su esposa con quien llevaba tres años casado y de alguna manera estaba luchando por superar esa etapa cuando llegó el Covid-19 a México.

“Ha sido muy difícil porque estoy solo. Tengo dos perros, además me quedé sin trabajo unos meses. Sentía que me volvía loco”, afirma.

Nenclares advierte que situaciones como ésta se han multiplicado en cientos de pacientes, lo que ha llevado al aumento de problemas de salud mental.

“Además se han incrementado conductas como atracones de televisión, maratones enteros de series, para olvidarse un poco de la realidad; se están disparando las tasas de apuestas, casinos en línea, redes, compras de pánico”, manifiesta.

Una encuesta realizada por la Universidad Iberoamericana revela que en los primeros meses de la pandemia en México el 27% de las personas mayores de 18 años presentó síntomas de depresión y 32% manifestó síntomas severos de ansiedad.

Para Nenclares esto se debe a que el cerebro del ser humano no está diseñado para asimilar el encierro y todo lo que conlleva la pandemia.

“Hay personas que perdieron sus negocios y vivían de eso, el cerebro dice qué voy a hacer. Otros padecen el contagio de familiares, no tienen dinero y el cerebro registra que hay amenazas por todos lados”, explica.

El especialista destaca que en el organismo aumentan las cantidades de cortisol y eso conlleva un estrés constante, la gente duerme menos, padece insomnio y eso deriva en un riesgo de depresión.

Pedir ayuda

El especialista señala que la pandemia ha visibilizado las enfermedades mentales. “Hoy la gente se ha dado cuenta que estas enfermedades existen”, afirma.

En los últimos meses, los especialistas han visto un alza en la demanda de consultas de psicología y psiquiatría. “Algunas líneas de ayuda han duplicado y en algunos casos triplicado sus consultas”, destaca.

El especialista señala que es necesario que los pacientes no subestimen sus problemas mentales y pide tratar de ver el lado bueno a la pandemia, como mejorar las relaciones familiares o aprender algo nuevo.

Del mismo modo, es necesario cuidar los hábitos, establecer horarios para las actividades porque “el cerebro necesita una estructura”.

“Hay que dársela para ayudarle a sobrellevar lo que nos resta de la pandemia”, concluye.