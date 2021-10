Vivir y transmitir la fe

Servir a Dios es la felicidad del padre Felipe Aké

Al celebrar su 50o. aniversario sacerdotal, el presbítero Felipe Aké y Pech le pide a Dios que le dé fortaleza y sabiduría para seguir orientando a “este pueblo que necesita vivir su fe y transmitirla”.

“Tenemos que vivir siempre nuestra fe y saberla transmitir en las obras que hago cada día”, dijo el sacerdote de 78 años de edad y originario de Motul.

¿Qué significa llegar a 50 años de vida sacerdotal?

Para mí significa un regalo de Dios que no esperaba, pero me lo ha concedido para poder servirlo.

¿Cómo alcanzar una vocación sacerdotal de cinco décadas?

Viviendo constantemente el hecho que servir a Dios es mi felicidad.

¿Cuáles son sus mayores alegrías en su sacerdocio?

Mi mayor alegría es el hecho de hacer presente a Jesús y tratar de darlo a todos: a niños, jóvenes y a las familias. Debemos ir conociendo el amor que Dios nos tiene para que lo vivamos y lo transmitamos tanto como familia y como persona así como en el servicio que demos según nuestra profesión.

¿Cuál ha sido su mayor desafío en su sacerdocio?

Cuando llego a un lugar donde hay problemas, debo pensar cómo enfrentarme a todo ello y salir adelante: buscar la manera de cómo reconstruir a una comunidad destruida, lastimada o herida, esos son los desafíos que he tenido en todas las parroquias donde me ha tocado y ha habido problemas.

¿Qué le falta por hacer en su servicio sacerdotal?

No he hecho nada, lo único que hemos hecho es tratar de ayudar a la gente a vivir su fe y es lo que vamos a seguir haciendo: ayudar a la gente a vivir su fe, no solamente en pensamiento, sino a vivir y trasmitir nuestra fe. Cada persona debe crecer en el amor de Dios, disfrutar el amor de Dios y saberlo transmitir; no solo imaginarlo, sino vivir y transmitir.

Ante la falta de vocaciones sacerdotales, ¿qué le diría a los jóvenes?

Que aprendan a valorar lo que son y se pregunten qué quiere Dios de su vida. Yo ya viví lo que me está pidiendo mi Dios; la felicidad plena es vivir tu vocación.

Veo muchos jóvenes que terminan una carrera, se sienten indecisos y continúan otra y resulta que terminan igual. Desde que inicio mi formación y mi profesión debo preguntarme ¿esto quiere Dios de mí?— Claudia Sierra Medina

Servicios Más detalles

En 50 años como sacerdote, el padre Felipe Aké y Pech ha servido en varias parroquias.

Vicario y párroco

Comenzó como vicario en Sisal, Valladolid; después en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Itzimná. También fue párroco en Maní y regresó a Mérida a servir en la colonia Yucatán.

Municipios y Mérida

Sirvió en Hoctún, Tizimín, Chemax, Hunucmá, Espita, Cansahcab, Izamal, Dzitás y en el Divino Redentor de Pensiones, en Mérida, donde lleva tres años.

Aniversario sacerdotal

El padre Felipe Aké celebró su aniversario sacerdotal el pasado jueves 7 en la capilla del Seminario Menor de San Felipe de Jesús, junto con otros sacerdotes que también festejaron su ordenación sacerdotal.