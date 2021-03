Restaurante, bar, cine, spa y hasta gimnasio tendrá el primer hotel que se planea construir en el espacio en 2025.

EE.UU.— 'Voyager' será el primer hotel espacial que será desarrollado por Orbital Assembly Corporation (OAC) y comenzará a construirse en el 2025 para ser inaugurado en el 2027.

De acuerdo con la compañía OAC, este hotel espacial contará con restaurantes, cine, spa y salas con capacidad hasta para 400 personas, pues el objetivo de su creación es brindar un espacio diferente para vacacionar.

24 habitation modules (12m diameter x 20m long), each with a pressurized volume of 1,809 m3



Maximum Station Occupancy: 316 to 440 depending on final module configuration (ISS: 7 when fully crewed).

44 Emergency Return Vehicles

Solar Panel Area: 9,738 m2 (ISS: 2,500 m2)