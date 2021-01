Vuelve ''Mestiza Power''

La presentación, por internet, la próxima semana

Como si fuera televisión en vivo, Conchi León presentará el próximo sábado 30 a las 8:30 de la noche “Mestiza Power”, una de sus obras más aplaudidas no solo en México sino en varias ciudades del mundo.

La obra se presentará vía streaming, con adaptaciones al formato, pues no es igual a hacer teatro en vivo, asegura la actriz, dramaturga y directora teatral.

Tras reconocer que presentarse vía streaming es un reto para todo el equipo, la actriz compartió que desde que comenzó la pandemia e Covid-19 los artistas han buscado formas de estar en contacto con sus espectadores.

“La realidad de los artistas es muy difícil porque los teatros están cerrados y no hemos podido tener presentaciones. Entonces, hemos encontrado la manera de seguir trabajando a través del streaming”, dijo.

Conchi comparte pantalla con Laura Zubieta y Salomé Sansores.

Estrenada hace 15 años, la obra se divide en dos partes. La primera consta de diálogos de tres mujeres mayas sobre la infancia, educación, cultura y necesidades actuales. La segunda consta de tres monólogos sobre la relación de una empleada doméstica y su patrona, una vendedora ambulante y una yerbatera con dones místicos.

Los temas

“Mestiza Power habla de la discriminación hacia las mujeres y creo que ese tema sigue vigente. También la violencia hacia nuestras mujeres mestizas sigue siendo actual”, dice la actriz, tras resaltar que, a 15 años del estreno de la obra, la situación de las mujeres indígenas ha cambiado poco.

“La discriminación sigue siendo un monstruo que está presente en todas partes. Si tu piensas en Yalitza (Aparicio), en cómo fue tan discriminada, tan rechazada por su piel morena, por no ser nadie y estar de pronto en los óscares… Yalitza nos mostró un rostro de la discriminación muy vigente”.

“Por eso Mestiza Power se niega a morir, porque habla de eso. Pero creo que hay grandes mujeres que se están moviendo para generar un cambio radical”.

Añade que la mestiza power es un personaje que resuelve su día a día, que no quiere cambiar el mundo ni transformar nada, que solo quiere salvar su día a día, salir a trabajar porque es importante sentirse productiva, llevar comida a la casa y dormir tranquila.

Asegura que a mucha gente le sorprende que la obra esté contada con el humor que caracteriza a los yucatecos. “La gente al principio se ríe mucho, y a la mitad dice: ‘¿de qué me estoy riendo?, es terrible que me esté riendo de esto’; está contado desde un sentido del humor porque si no sería demasiado trágico”.

Los boletos para la función ya se pueden adquirir en tusboletos.mx en preventa y el día del evento.— Jorge Iván Canul Ek