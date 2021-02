Wattpad: ¿qué es y por qué es tendencia?

Con más de 24 mil menciones, la aplicación Wattpad es tendencia a través de Twitter, donde los usuarios aprovecharon la ocasión para compartir las historias que los han hecho suspirar.

¿Qué es Wattpad?

Wattpad es una plataforma de lectura y escritura en línea, en la cual se pueden encontrar diversos géneros, desde novelas, cuentos y poemas inéditos, hasta fanfics, siendo estos historias escritas por fans de diversos temas, que crean historias paralelas a las que ya existen o bien, se inventan relatos sobre la vida de sus artistas.

Alguien que me diga por que es tendencia Wattpad no me digan que me lo van a quitar!!! ESTA ES LA DÉCIMA VEZ QUE LEO MUY WATTPAD LOVE!!!!!😭😭 no me lo pueden quitar!!! pic.twitter.com/GHY9J5z2ek — Cess♡ ⁶¹³ 🇲🇽 (@Seokjinmiamor_) February 22, 2021

Aunque las plataformas como Fanfiction o Webtoon ya eran populares en varios países por funcionar de manera parecida, con miles de usuarios creando contenidos para otros; lo cierto es que Wattpad ha ido creciendo desde su lanzamiento en 2006, como resultado de la colaboración entre Allen Lau e Ivan Yuen.

Apenas en enero pasado, se confirmó que Naver –el gigante del internet en Corea del Sur- ofertó por esta plataforma 600 millones de dólares (12 mil 431 millones 280 mil pesos mexicanos), manteniendo a Lau y Yuen al frente de la sede en Toronto.

De acuerdo con datos de la Universidad de Toronto, de donde los emprendedores son egresados, Wattpad cuenta actualmente con “90 millones de usuarios mensuales, 1,500 adaptaciones de libros, televisión y películas y más de 90 programas de televisión y películas en desarrollo en todo el mundo”.

¿Por qué Wattpad es tendencia?

¿Cómo que Wattpad está en tendencias? ¿Ahora qué pasó? pic.twitter.com/Y6rB1hHlTc — 𝙄𝙩𝙯_𝙈𝙤𝙤𝙣𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 || BE (@ItzMoon4) February 23, 2021

Aunque la plataforma es de lectura gratuita, también cuenta con una versión Premium en la que los usuarios pueden acceder al contenido sin anuncios y con la posibilidad de descargar las historias, para poder leerlas sin la necesidad de estar conectado a Internet.

Es de destacar que a primeras horas de este lunes, la plataforma confirmó una caída y aviso a sus usuarios que era posible que presentaran fallas al intentar ingresar en sus respectivas cuentas.

Investigating: You might have some trouble accessing Wattpad, we're currently working on resolving this as soon as possible! Thanks for your patience and understanding. https://t.co/ojuEfMDtZj — Wattpad Status (@wattpadstatus) February 22, 2021

No obstante, el problema se resolvió una hora después. Así que muchos no lograron entender el por qué de la tendencia.