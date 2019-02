Wendy Braga, en su tierra natal con el musical “Cats”

MÉRIDA.- Nadie es profeta en su tierra, reza conocido refrán. Y Wendy Braga está decidida a mostrar que hay excepciones.

La actriz, modelo, bailarina y conductora yucateca ha tenido una ascendente carrera y pronto estará en Mérida como parte del musical “Cats”, que, como ya informamos, se presentará el 27 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

Esta presentación, explica la actriz, representa un reto especial porque es la primera vez que viene a su tierra natal con una producción de este tipo, con la cual lleva ya más de cien representaciones.

Y por si fuera poco, hay proyectos en puerta luego de que cerró 2018 con su participación en una telenovela, tres montajes teatrales, cine y otras actividades.

“Si sumas y restas, el año pasado fue mágico”, dice al hacer un balance de 2018.

¿Cómo llegó la oportunidad de estar en “Cats”? Wendy nos cuenta:

“Conozco desde hace muchos años al productor Gerardo Quiroz, pero no había coincidido con él en algún trabajo. En esta ocasión recibí la invitación y decidí ir al ‘casting’, que fue muy grande, literalmente de miles de personas, aunque era algo esperado por la magnitud de ‘Cats’. Después de eso, como a los cinco días nos volvieron a llamar para un ‘casting’ mayor.

“Para mí era muy complicado asistir porque estaba en grabaciones de ‘Like’ (su reciente telenovela en Televisa) y también en ‘Nosotros los guapos’. Llevaba como un par de meses sin hacer teatro, pero aún así fui. Nos dijeron que a los tres días nos avisarían si nos quedábamos en el musical. Yo estaba de viaje cuando me llamaron para comenzar a ensayar”.

Así empezó una de sus mejores experiencias teatrales, que no dejó de tener un inicio sorpresivo, en medio de extenuantes ensayos. En sólo seis semanas se montó el musical, todo un récord para una producción de esta magnitud en México.

Wendy se siente muy contenta con su personaje, Jemima, con el cual incluso se identifica.

“Estoy muy feliz. Cuando estábamos en el proceso de ver con qué personaje nos quedaríamos escogí a una gatita preciosa”, explica. “Me encanta porque me divierto mucho con ella, va con mi personalidad. Bailo mucho, suelo ser inquieta y curiosa y me gusta divertirme. Así sea una producción seria, yo me divierto. La verdad es que estoy muy contenta”.

Cumplidas ya más de cien representaciones, la exreina del Carnaval meridano espera continuar en “Cats” e incursionar en nuevas producciones “hasta que el cuerpo aguante”.

“Lo he reiterado: el mejor mánager es Dios y quien me va a sorprender siempre es Dios, es Él quien me va a ir acomodando”, enfatiza. “Estoy muy agradecida con quienes me han brindado la confianza y vamos a continuar. Por el momento estoy comprometida con ‘Cats’ y vamos a una gira que nos llevará a varios lugares, entre ellos Mérida”.

Nos habla con optimismo de sus proyectos. El año pasado debió ir a Campeche para el rodaje de una película, pero éste se retrasó y, aunque suene paradójico, eso fue afortunado porque le permitió ingresar a “Cats”. Quizás en julio o después se pueda concretar ese plan cinematográfico, que se suma a los emprendidos en años anteriores.

Tiene el ofrecimiento de una serie en España, aunque nada formalizado todavía, y hay una propuesta de conducción en Televisa.

En cuanto a la próxima visita de “Cats”, Wendy recalca que está contenta de venir a Mérida con su primer musical, junto a estrellas de la talla de Rocío Banquells —Grizabella en la producción—, Ana Cirré y otros que han fomentado un ambiente de familia en la producción.— ÁNGEL NOH ESTRADA

La importancia del líder

Cumplidas ya más de cien representaciones de “Cats”, Wendy Braga considera que el éxito del musical radica en que tienen un buen líder: “Gerardo (Quiroz, el productor) es un gran ser humano, que se preocupa por nuestras necesidades, más allá de lo laboral, y hace que nos sintamos como una familia”.

Un año mágico

La actriz, modelo y conductora yucateca califica a 2018 de “año mágico”, con buenos resultados en las facetas en que intervino.