Veterano de 24 años

yucatan.com.mx celebra un año más de existencia

En ese 9 de septiembre de 1995 fue dado a conocer su existencia. Las noticias de Diario de Yucatán podían leerse en internet, una Red entonces desconocida. La url era yucatan.com.mx.

En ese entonces, un único editor, Eduardo Méndez Escobedo, de 29 años, se encargaba de publicar una selección de notas del Periódico de la Vida Peninsular en procedimientos que requerían colocar “a mano”, texto por texto, comandos de código para computadora y crear uno a uno los enlaces que llevaban a cada nota.

En esa época, realizar esos procesos requería toda una jornada de trabajo y hoy día se hace de manera automática a través de sistemas especializados para la publicación de contenidos.

No solo los sistemas de gestión han cambiado. También los usuarios, sus hábitos y sus formas de buscar la información.

Méndez Escobedo, hoy editor multimedia de “Noticias Hard” del Diario, narra que en esa época la gente estaba muy interesada en aprender a usar internet. Los sábados se daban cursos en el edificio central de este periódico para explicar a la gente acciones hoy tan básicas como hacer búsquedas en línea y usar el correo electrónico.

“La gente preguntaba si el enviar un e-mail a otro país implicaba pagar una llamada de larga distancia”, recuerda.

“La gente estaba muy interesada en hacer buen uso de la comunicación… La gente usaba poco el internet y lo usaba para cosas más sensatas. Hoy utilizamos muchísimo las redes sociales pero no necesariamente internet”, explica el editor.

Al comparar el antes y el ahora, las formas de encontrar la información salen a relucir. En 1995 Google no existía y, comparado con la época actual, eso es mucho decir. Los usuarios se convertían en ávidos rastreadores de información que debían recurrir a varios buscadores que existían en la época y en la que todos arrojaban resultados distintos.

“Hoy con internet el usuario no aprovecha el potencial del sistema. La gente está habituada a Google y éste manipula los resultados basado en sus intereses. No te deja que pienses”, explica.

“Antes no sabías si la información no existía o el buscador no te lo mostraba”, señala a su vez el ingeniero Alejandro Arana Navarrete, coordinador del área de desarrollo de yucatan.com.mx y quien se inició en la compañía hace más de 20 años dando soporte a usuarios.

Hace 24 años otra forma de recibir información era por correo electrónico. “La gente quería el spam, estabas esperando la hora a la que te llegara un nuevo mensaje y en ese entonces tenías tiempo para dedicarte a la lectura de ellos”, apunta Arana.

Ahora los contenidos están perdidos en la Red y el reto de los generadores de noticias es lograr que éstos se vean, coinciden los entrevistados.

Esto ha implicado reestructurar la Redacción de Diario de Yucatán, integrada por periodistas capaces de escribir para diferentes plataformas y cada día más habituados a las métricas digitales y nuevas formas de contar historias, como el vídeo y las infografías animadas.— Jéssica Ruiz Rubio

Estratega con experiencia

Dyred, empresa especializada en soluciones digitales

Dyred, la unidad de negocios digitales de Grupo Megamedia, cumple hoy también 24 años de existencia.

El 9 de septiembre de 1995, en las páginas de Diario de Yucatán se hizo el anuncio. La entonces incipiente empresa surgía como la primera de la iniciativa privada en Yucatán que con servidores propios ofrecía conexión a la Red a través de las líneas telefónicas.

Creada entonces por Diario de Yucatán y ahora integrante de Grupo Megamedia, Dyred fue también la iniciadora de yucatan.com.mx, el sitio web de este periódico, el primero de noticias en la Península y apenas el cuarto en el país.

Como parte de su evolución, Dyred dejó de ofrecer conexiones a internet a través de la línea telefónica en el año 2006 y se consolidó como agencia de productos y servicios digitales para sus clientes.

Un área de especialidad de Dyred es la “mercadotecnia de contenido”, la cual se basa en la generación de piezas informativas con datos de valor para potenciales clientes. Al formar parte de Grupo Megamedia, corporación especializada en productos informativos, Dyred cuenta con la capacidad y la experiencia para ofrecer información en formatos diversos y enfocada a públicos específicos, por ejemplo con vídeos, transmisiones en vivo, reseñas, anuncios de productos e, incluso, propuestas que incluyen la difusión a través de varios sitios web y redes sociales.

Asimismo, la unidad de negocios digitales cuenta con un área especializada en redes sociales, con servicios de gestión, creación de contenidos adaptados a estas plataformas y monitoreo de estrategias.

Otra fortaleza de la firma es que cuenta con la administración de 10 sitios web, siendo yucatan.com.mx el más longevo, y MegaNews.mx el de más reciente creación. En su portafolio se encuentran también descubro.mx, con contenido turístico, y Cmujer.com.mx, para el público femenino. Asimismo, cuenta con la Edición Digital, donde se pueden leer las versiones hojeables completas de los productos impresos de Grupo Megamedia.

Además, están los sitios ligados a los productos editoriales “Plan B”, “Sociales”, “Avisos Económicos”, “La i” y “¡Al chile!”.— Megamedia

