Yucateca Emmy Puerto, por la corona de Miss Teen Globe Internacional

MÉRIDA.- La yucateca Emmy Puerto Arteaga está a unas horas de cumplir un gran sueño: representar a México en un certamen de belleza internacional.

La joven viajó a Paraguay desde el 18 de julio para participar en el certamen Miss Teen Globe Internacional, al que se ganó su pase el año pasado en Guadalajara.

Se trata del primer certamen internacional para Emmy, quien ha destacado en distintos concursos de belleza en el Estado y también fue reina infantil del carnaval.

Lista para la final

Hoy se realizará la semifinal y final del certamen en el que participan más de 25 mujeres representantes de distintos lugares como Argentina, Ecuador, India, Paraguay, Honduras, Brasil. Australia, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Grecia, Filipinas, entre otros.



Emmy va con el pie derecho hacia la última etapa pues ganó el primer lugar en la prueba de talentos y el segundo lugar en traje alegórico.

Con mucha preparación

“La verdad es que me he estado preparando toda mi vida, pero estos últimos meses ha sido más fuerte la dieta, ejercicio, he estado preparando discursos en español e inglés y ensayando mucho mi prueba de talento en la que voy a tocar el piano y bailar folclore”, platicó Emmy Puerto.



Para ella, lo más importante de la competencia es hacer amigas de otras partes del mundo, aprender sobre distintas culturas, ganar experiencia y transmitir la cultura de México, resaltando la calidad de su gente.



“Es mi primer certamen internacional por lo cual yo creo que voy a agarrar mucha experiencia: voy con todo a representar a México y si dios me lo permite voy a traer la corona a Yucatán”, reiteró.

Buscar ser ejemplo

Emmy Puerto busca romper con el mito acerca de que los concursos de belleza son muy superficiales, pues ella los utiliza como una plataforma para que la voz de las mujeres sea escuchada. “No se trata solo de pasarelas o tomarse fotos para el Instagram, sino que consiste en ayudar y ser un ejemplo para otras niñas”, explica.



Es por eso que previo a viajar a Paraguay, realizó un vídeo de presentación grabado en Kimbilá, donde quiso resaltar a las mujeres trabajadoras y mostrar un poco de la cultura yucateca a través del paisaje y el bordado.



“Quise mostrar la fuerza de todas las mujeres que nunca se rinden, porque somos muy fuertes y luchamos por lo que queremos. Elegí Kimbila porque es un lugar donde ya había estado en un evento de bordado y siempre me tratan super bien, es como si me conocieran de toda la vida”, detalló.

Actividades altruistas

Como parte de sus actividades también ha sido jurado en distintos concurso y apoya a actividades altruistas como “Hogar de Ángeles” y da pláticas a niñas con baja autoestima.

Además, representó a Yucatán en el Senado a donde acudió con una propuesta de apoyo a mujeres. “He estado trabajando como voluntaria en la Secretaria de Bienestar del Estado de Yucatán apoyando a mujeres, adultos, mayores y personas con discapacidad”, añadió.



Es así que sin importar lo que pase hoy en la final del certamen, Emmy ya es considerada una reina en Yucatán no sólo por su belleza física sino por la calidez de sus actividades en pro de la mujer.- Gloria Montero Leal