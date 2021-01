Yucatecos reciben prótesis del Club Rotario de Mérida

Cuando tenía 25 años de edad, José Antonio Eb Baas, vecino de Izamal, afrontaba la vida como cualquier joven de su edad, trabajaba como mesero y tenía en su mente grandes metas en base a su perseverancia. Sin embargo, la vida estaba a punto de ponerle una muy dura prueba que le cambiaría la existencia: un accidente de tránsito en su motocicleta marcó el inicio de una nueva realidad al perder una de sus extremidades.

Un “derrapón” en su moto le provocó graves lesiones, especialmente en su brazo izquierdo, el cual los médicos no pudieron salvar y tuvieron que amputarle. El impacto de la noticia fue más dolorosa que las lesiones sufridas en el accidente: su vida ya no sería igual y sin embargo se dijo a sí mismo: “Ánimo, no soy el primero ni seré el último, hay que seguir”.

Hoy día José Antonio, ahora de 29 años, junto con otras 39 personas, fue beneficiado con una prótesis de antebrazo que le otorgó el Club Rotario de Mérida como parte de la campaña “Manos de esperanza” de LN4 Hand Project, un esfuerzo de Rotary Internacional para apoyar a personas necesitadas de una prótesis en distintas partes del mundo.

Ayer en la “Casa de la amistad” del Club Rotario Mérida, 40 personas, incluyendo niños y adultos mayores, vieron cambiar su vida al recibir una de las 200 prótesis que el Club Rotario estará entregando gratuitamente en las próximas semanas en cuatro estados del Sur del país, explicó el coordinador de “Manos de Esperanza” en Yucatán, Germán Rodríguez Padilla.

Se trata de la primera entrega de prótesis de dicho programa en la entidad desde su implementación en 2019. Las entregas de prótesis estaban previstas para 2020, sin embargo, por cuestiones de logística, permisos de importación y la pandemia del coronavirus, no había sido posible sino hasta ahora que los beneficios de este programa altruista salen a la luz con la entrega de los 40 primeros dispositivos a igual número de beneficiarios.

Cada prótesis, fabricada en aluminio y fibra, tiene un precio de $4,000 en promedio y son mecánicamente funcionales.

El proyecto

El origen del proyecto a nivel mundial se remonta 15 años atrás cuando Ellen, una niña de cuatro años de edad, falleció en Estados Unidos víctima de un accidente. Su padre, un acaudalado ingeniero industrial, afectado por la pérdida de su hija, decidió emprender una campaña en la cual su empresa comenzó a fabricar, bajo el sello Odissey, prótesis mecánicas funcionales para personas que han sufrido la amputación de una mano o un brazo, obra que comenzó a rendir frutos en Asia y África.

No fue hasta 2019 cuando comenzó a llegar a América Latina a través de los Clubes Rotarios bajo el nombre de LN4 (LN por Ellen y la edad de su hija fallecida).

“Nos dimos a la tarea de buscar a través de los socios del club, personas que pudieran recibir estas prótesis y en un primer momento logramos ubicar a 15 potenciales beneficiarios, sin embargo a mediados del año pasado se sumaron a esta tarea un grupo de damas que conformaron el Club Meridanas, encabezado por su presidenta Elsy Comas Novelo, y con el apoyo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, bajo la dirección de María Cristina Castillo Espinosa, se amplió el campo de búsqueda en el estado logrando un grupo de 40 beneficiarios, mismos que ayer recibieron sus prótesis totalmente gratuitas”, comentó el entrevistado.

Beneficiarios

Los beneficiarios son de distintas edades y condición, hombres y mujeres de Mérida o del interior del estado, que en su mayoría han perdido las extremidades en toda clase de accidentes, algunos incluso tienen menos de cuatro meses de haber sido amputados.

En su mayoría, las personas perdieron una extremidad por accidentes de tránsito; los casos de personas que carecen de alguna extremidad de nacimiento son muy pocos.

Las prótesis entregadas les permiten realizar acciones tales como tomar un bolígrafo y escribir, firmar, dibujar, pintar, tomar una taza o un vaso, levantar objetos ligeros y mucho más.

Serán en total 200 las prótesis a entregar en los próximos días, además de Yucatán en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Atestiguaron la entrega de las prótesis Kiti Bing Wong, gobernadora del distrito 4195 de Rotary Intenational; Luis López Granados, presidente para América Latina de “Manos de Esperanza”, y Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de Educación en Yucatán.

Las cinco primeras personas en recibir sus prótesis fueron Delia Poot Quijano, de 70 años de edad; Francisco Osuna Santos, de 39; Alejandra Cocom Suárez y Pablo Vera Góngora, de 10; y José Eb Baas de 29.

“Cuando la vida te pone ante una situación así, hay que afrontarla”, comentó Eb Baas al Diario. “Fue un largo proceso de adaptación para acostumbrarme a la realidad que me tocaba vivir, tuve el apoyo de la empresa que me mantuvo en mi empleo como asistente de meseros, poco a poco fui desarrollando la habilidad para cumplir las funciones del trabajo con un solo brazo; mi mayor temor era tirar las cosas, pero gracias a la práctica y el apoyo de los compañeros que al cabo de un tiempo logré la destreza necesaria para hacer mi trabajo aun sin un brazo”.

Eb Baas dijo sentirse muy feliz y esperanzado de recibir esta prótesis, la cual dijo le será de gran ayuda para mejorar su calidad de vida y eficiencia en el trabajo.— Emanuel Rincón Becerra