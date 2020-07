Zapatos revelan tu interior

Por María Marín (*)

Yo amo los zapatos, si entro a una tienda y veo el departamento de calzado me atrae como un imán. Somos muchas las que disfrutamos lucir unos tacones altos que nos hagan sentir más seguras. Y es que los zapatos no únicamente complementan nuestro vestuario sino que reflejan la forma de ser de una mujer y su actitud frente a la vida.

A continuación, te voy a revelar, según muchos estudios, la personalidad de cada mujer de acuerdo al estilo de zapato que usa:

Tenis: Las que aman estas zapatillas deportivas son aquella que no se complican la vida, tienden a ser divertidas y sociables ¿has notado que las milleninals los usan con todo tipo de atuendo? Hasta en una alfombra roja puedes ver a una jovencita famosa vestida de gala con tenis. Por eso, no es casualidad que la generación de estas chicas tiene fama de ser descomplicadas.

Botas: La mujer que las usa se caracteriza por tener los “pantalones bien puestos”, tiene claro lo que quieren, tanto así que no necesitan GPS porque saben bien para dónde va. Es determinada, independiente y con carácter más fuerte.

Mocasín: quienes prefieren zapatos bajos y cerrados son mujeres prácticas, comprometidas y trabajadoras. No les gusta perder el tiempo. Según una encuesta realizada con hombres, éstos aseguraron que perciben a las mujeres en mocasines como menos apasionadas que otras. Así que mi recomendación es que no uses este tipo de zapatos para una cita romántica.

Tacones: La mujer que prefiere los tacones altos les gusta sentirse glamurosa, sexy, empoderada y segura. Además, disfruta ser el centro de atención. Ya veo que no es coincidencia que me encanté usarlos.

Como decía la famosa actriz, cantante y modelo Marilyn Monroe: “Dale a una mujer un buen par de zapatos y ella puede conquistar el mundo”.

Motivadora. Instagram: @mariamarinmotivation, sitio web: https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/ MariaMarinOnline