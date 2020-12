Zara vende suéter de más de 600 pesos, pero solo son las mangas

La tienda de ropa de nuevo vuelve a causar polémica luego de lanzar una prenda que solo es un trozo de tela.

ESPAÑA.— Zara vuelva a ser blanco de críticas tras poner a la venta un suéter con un diseño poco funcional, ya que debido a su forma lo que menos hace es abrigar.

Sin embargo, la prenda se ha convertido en la sensación entre 'influencers' y amantes de la moda.

