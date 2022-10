Alerta por atentado activo en Raleigh, Carolina del Norte; un policía entre los fallecidos

RALEIGH.- La policía de Raleigh se encuentra en alerta por un tiroteo aún activo en dicho condado en Carolina del Norte, según informaron medios locales y la misma agencia de seguridad en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con el canal local WRAL News, al momento un número no definido de fallecidos, entre ellos un policía, ha sido el saldo del atentado en un barrio al este de Raleigh además de reportarse varios heridos.

Multiple law enforcement agencies are responding to Active shooter with numerous victims The incident is near a neighborhood golf course and trail police are asking everyone to stay inside pic.twitter.com/BRQa2rn4NT — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 13, 2022

WRAL News informó que varias patrullas y una ambulancia acudieron al sitio a las 17:30 horas de este jueves 13 de octubre, mientras que un hospital de la región confirmó la admisión de varios heridos.

Por su parte, ABC 11 indicó que dos policías fueron baleados junto con varios civiles, al menos cinco, en “diferentes escenas del crimen”. Hasta el momento la condición del segundo oficial herido es desconocida.

El medio CBS 17 señaló que el tirador activo se encuentra localizado “en el área de Neuse River Greenway y Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive”.

Multiple law enforcement agencies are involved in this investigation. We are advising residents in the area of Hedingham neighborhood to remain indoors. — Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022

We are about a mile (Southall Rd) from the scene of what Raleigh PD say is an active shooter situation. Police have been rushing in and out of this neighborhood. Police are asking residents in the area to stay in. @WNCN pic.twitter.com/TSHYDX7XjQ — Nick Sturdivant (@N_SturdivantTV) October 13, 2022

El principal sospechoso del atentado es un hombre blanco, posiblemente adolescente, vestido con ropa de camuflaje que fue visto con una escopeta de doble cañón, quien hasta el momento no ha sido neutralizado por las autoridades.

Screams were heard on transmission after a teen victim was discovered with a gunshot wound inside a residence near the original shooting location.



At least five people were killed and several others were injured when a gunman opened fire in a Raleigh. pic.twitter.com/qOSk4WrBLf — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 13, 2022

“Se recomienda a los residentes en el área de McConnell Oliver Drive, Tarheel Club Drive y Old Milburnie Road que permanezcan en el interior. Se recomienda a los conductores que eviten el área y busquen rutas alternativas”, tuiteó la policía de Raleigh a una hora del atentado informando que la investigación permanece activa.

This is still an active investigation. Sections of the Hedingham neighborhood remain closed. Residents should follow the directions of law enforcement officials on the scene. — Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022

