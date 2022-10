El comité que investiga el ataque al Capitolio llamará a declarar a Donald Trump

WASHINGTON,D.C. – Ayer jueves, la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio votó a favor de citar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

La comisión argumentó que el republicano estuvo directamente involucrado en los esfuerzos para anular los resultados de la elección presidencial de 2020, en la que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Trump criticó el voto unánime de la comisión para citarlo, que además le solicitó documentos y una declaración.

“¿Por qué la comisión no seleccionada no me pidió que testificara hace meses?” escribió Trump en la red social Truth Social, calificando al grupo parlamentario como “un fracaso total.”