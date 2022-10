Activistas que vandalizaron 'Los Girasoles' de van Gogh encabezan nuevos atentados en Londres

LONDRES.- Las activistas que vandalizaron el “Los Girasoles” de Vincent van Gogh atacaron un concesionario de los autos de lujo Aston Martin como parte de sus protestas en contra de los proyectos de explotación de petróleo y gas del gobierno del Reino Unido.

El grupo de activistas “Just Stop Oil” (Detén el Petróleo Ahora) bloqueó Park Lane durante este fin de semana y pintaron la entrada de una agencia Aston Martin.

Los sucesos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de la mañana del domingo 16 de octubre, cuando los protestantes se pegaron al asfalto en el centro de Londres para exigir al gobierno el cancelar todas las nuevas licencias de petróleo y gas.

Mientras los manifestantes cerraban Park Lane al encadenarse a los postes de la avenida para impedir el paso de policías, uno de sus compañeros pintó con aerosol naranja las instalaciones de la agencia de autos de lujo.

Durante la madrugada del domingo 16 de octubre dos activistas miembros de Just Stop Oil escalaron el Puente Elizabeth II en el cruce de Dartford al este de Londres lo que causó su cierre desde hace casi 15 horas.

Hasta las 14:00 horas del lunes 17 de octubre (hora de México) los activistas permanecían en las alturas del puente; aunque el tráfico es desviado se han registrados embotellamientos en ambos sentidos de la vía en la zona causando retrasos de hasta dos horas.

“Estoy dispuesto a hacer esto porque no estoy dispuesto a sentarme y ver todo arder”, dijo el ingeniero civil identificado como Morgan en un vídeo grabado desde la cima del puente en Londres.

I'm willing to do this 'cos I'm not willing to sit back and see everything burn - Morgan, Civil Engineer



