Llama el Papa Francisco a consolidar una "economía del bien común"

El Papa Francisco instó a consolidar una "economía del bien común" a líderes empresariales y emprendedores que participan en el 27º Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios que se celebra en Roma.

Durante la audiencia que ofreció el Papa Francisco a 850 empresarios de Uniapac en el Aula Pablo VI, el santo padre abordó ante todos los presentes el tema elegido para el congreso "economía del bien común".

Durante su intervención el Papa Franciso manifestó que lograr una economía del bien común representa un gran reto para todos los actores del mundo empresarial. Según reporta Vaticannews en su sitio de internet, el Papa citó la Encíclica "Laudato Si'', donde él define la vida del empresario, como una "noble vocación", recordando "que todas nuestras capacidades, incluido el éxito en los negocios, son dones de Dios" y como escribe en "Fratelli Tutti", "deben estar claramente orientados al desarrollo de los demás y a la eliminación de la pobreza, especialmente a través de la creación de oportunidades de trabajo diversificadas".

Reconocer la gracia y sabiduría de Dios

El Papa espera que los empresarios sean capaces de reconocer la gracia y la sabiduría de Dios en sus vidas, para que ésta guíe y dirijan sus relaciones en los negocios y con aquellas personas con las que trabajan.

El Pontífice también hizo mención de una frase que ofreció a los participantes de Economy of Francesco, en 2019, "da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la explota". Por lo tanto, cualquier "nueva economía para el bien común" debe ser inclusiva. El Papa pidió que no se olvide a los trabajadores informales, jornaleros, poco cualificados y, a menudo, en los "márgenes del mercado laboral", a los que realizan trabajos "peligrosos, sucios y degradantes", a menudo migrantes y refugiados, que durante la pandemia y los cierres "aseguraron el suministro y la entrega de bienes necesarios para la vida cotidiana y el cuidado de nuestros seres queridos más frágiles".

Recordó que el trabajo es "parte del sentido de la vida en esta tierra, un camino hacia la madurez, el desarrollo humano y la realización personal", debe estar bien integrado en una economía del cuidado, entendida como "el cuidado de las personas y de la naturaleza, ofreciendo productos y servicios para el crecimiento del bien común"

Un pacto para mejorar

El Pontífice compartió con los miembros de Uniapac el acuerdo al que llegaron en el encuentro de Economy of Francesco en Asís a finales de septiembre, donde "un millar de jóvenes economistas y empresarios razonaron sobre la creación de una nueva economía y redactaron y firmaron un Pacto para mejorar el sistema económico mundial con el fin de mejorar la vida de todas las personas". Para una nueva economía del bien común, estos jóvenes propusieron una "economía del Evangelio", recuerda el Papa Francisco.

Y cita algunos de los puntos del Pacto, por "una economía de paz y no de guerra, que cuide la creación y no la expolie, al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa con cada mujer, hombre, niño, anciano y especialmente con los más frágiles y vulnerables".

Y luego "una economía en la que el cuidado sustituya al descarte y a la indiferencia, que no deje a nadie atrás, para construir una sociedad en la que las piedras desechadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares; que reconozca y proteja el trabajo digno y seguro para todos; en la que las finanzas sean amigas y aliadas de la economía real y del trabajo, y no contra ellas". Porque las finanzas tienen el peligro de hacer líquida, o más bien gaseosa, a la economía, y sigue con este ritmo de liquidez y gaseosidad y acaba como la cadena de San Antonio".

¿Qué es Uniapac?

Uniapac se fundó como Conferencia Internacional de Asociaciones Empresariales Católicas, formada por las asociaciones de Holanda, Bélgica y Francia, en el 40º aniversario de la "Rerum novarum", con la intención de reunir a empresarios y ejecutivos que se inspiran en la enseñanza social cristiana en el cumplimiento de sus tareas y deberes profesionales.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se extendió a otros países europeos y a América Latina. En los años 60, la Unión se convirtió en una asociación ecuménica y asumió su nombre actual (Unión Internacional Cristiana de Ejecutivos de Empresa).

Uniapac es un lugar de encuentro internacional para líderes empresariales cristianos que desean promover el Pensamiento Social Cristiano en el mundo empresarial y en la sociedad

