´Hackeo' al Twitter de la Escuela Militar en Chile; ahora es una cuenta de anime

SANTIAGO DE CHILE.- El Ejército de Chile reportó un hackeo al Twitter de la Escuela Militar, tras lo cual se cambió su nombre, descripción, fotografías y contenido compartido para convertirla en una cuenta totalmente dedicada al anime.

El Twitter oficial de la Escuela Militar de Chile ahora lleva el nombre de “Azuki”, y aunque al momento de publicar esta nota ya fueron eliminadas las fotos de perfil y de portada con temática anime, las publicaciones de ese tipo aún aparecen en la cuenta.

Tras el haceko, el protocolo de seguridad cibernética fue activado “con la finalidad de aportar a las autoridades correspondientes los antecedentes que permitan aclarar y dar término prontamente a esta situación”.

“En consideración al carácter potencialmente delictivo de la intromisión indebida en la red social antes mencionada, la Escuela Militar está realizando un peritaje informático”, indicaron las autoridades chilenas a MegaNews.

La cuenta de la Escuela Militar cuenta con 14.9 mil seguidores. Su última publicación oficial fue del 17 de octubre y se trató de un vídeo testimonial con motivo del Día del Profesor de Sergio Seballos de 90 años de edad, exmaestro de matemáticas la institución.

Los hackers que vulneraron las redes sociales de la Escuela Militar de Chile hacen pasar el Twitter del colegio por la cuenta oficial de Azuki .

Azuki es una de NFT (Token no fungible, por sus siglas en ingles), un activo digital encriptado similar a las criptomonedas. La marca vende avatares digitales únicos, realizados con el estilo de la animación japonesa o anime.

The results of the Azuki Golden Skateboard auction are in.



After 24H+ of fierce bidding (especially in the final moments), we have our top 8 Golden Skateboard auction winners. Let’s extend our warm & heartfelt congratulations to the winners!



Thread below ?? pic.twitter.com/SxAOjhVTVn — Azuki (@AzukiOfficial) October 23, 2022