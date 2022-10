J.K. Rowling critica baños neutros en la UNAM, desata polémica

LONDRES.- J.K Rowling, autora de la saga de libros de “Harry Potter”, nuevamente causó polémica por comentarios calificados como “transfóbicos” por internautas después de criticar los baños neutros y activismo trans en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La autora compartió una publicación del grupo feminista Women's Voices, en la cual presentaban un vídeo de alumnos de la UNAM quienes orquestaron un “golpe” a uno de los baños mixtos de la Facultad de Filosofía.

Women's Voices es una página feminista, pero señalada por sus posturas anti transgénero. El vídeo compartido forma parte de un artículo titulado: “MÉXICO: Activistas trans dan un "golpe" al baño de mujeres en la universidad y amenazan con violar”.

"Las agresiones sexuales en la UNAM son tan comunes que recientemente la Universidad tuvo que instalar botones de emergencia dentro de los baños de mujeres", escribió la página en su publicación en Twitter.

La autora británica compartió la publicación con un comentario criticando la violencia de género en la UNAM y México: "El lado correcto de la historia pinta amenazas de muerte y violación dentro del baño de las estudiantes en México. La violencia masculina contra la mujer en México se encuentra entre las más altas del mundo", escribió.

The right side of history scrawls death and rape threats inside a female students' bathroom in Mexico. Male violence against women in Mexico is among the highest in the world.https://t.co/JnI0lj6WrP https://t.co/0nm2KPj2xm