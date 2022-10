Mujer fue a ver a su marido a la cárcel y él tenía otra visita conyugal (VÍDEO)

ARGENTINA.- Una mujer fue a visitar a su esposo que se encuentra preso, pero le negaron la entrada, pues el susodicho tenía otra visita conyugal. El hecho ocurrió en la Unidad Penal N°9 de La Plata en Argentina.

La mujer llegó hasta dicho el penal para realizar su visita conyugal y, según medios argentinos, los guardias le indicaron que “el detenido está manteniendo relaciones sexuales” con otra persona, motivo por el que ella no podía ingresar.

Tras la información explicada por los guardias, la mujer no entendía lo que le estaba sucediendo, e incluso hasta pensó que se trataba de otro preso. Sin embargo, después confirmó que efectivamente, su esposo y padre de sus tres hijos, estaba teniendo la visita conyugal con otra persona.

Los guardias de seguridad, le informaron que la mujer vestía una blusa roja y que saldría por la puerta del centro de reclusión. Furiosa, la mujer se quedó a las afueras del lugar junto a dos amigas para confrontar a la persona que estaba con su esposo, pues ya sabía de quién se trataba.

“Te viniste a regalar con marido ajeno. Mira que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas. A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, añadió la esposa del hombre en prisión.