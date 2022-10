Demócratas echan reversa sobre una petición a Biden

WASHINGTON.— La presidenta de la bancada progresista del Congreso, la demócrata Pramila Jayapal , retiró ayer una carta enviada anteayer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instándolo a asegurar un acuerdo de paz en Ucrania.

Pramila Jayapal dijo que la carta en cuestión fue redactada hace meses y no fue examinada adecuadamente antes de su distribución por parte de un integrante del personal el lunes.

La presidenta dijo que si bien acepta la responsabilidad de la distribución de la carta, quería dejar en claro que eso no significa que los demócratas apoyen el cese de la ayuda a Ucrania.

“Debido al momento, algunos están confundiendo nuestro mensaje como equivalente a la reciente declaración del líder republicano (Kevin) McCarthy amenazando con poner fin a la ayuda a Ucrania si los republicanos toman el control (del Congreso)”, dijo. “Nada mas lejos de la verdad”.

La carta en cuestión causó revuelo el lunes después de que ella y otros 29 miembros progresistas del Partido Demócrata, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York, pidieran a Biden que tomara medidas inmediatas para negociar un alto al fuego con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Estamos de acuerdo con la perspectiva de la administración de que no es el lugar de Estados Unidos presionar al gobierno de Ucrania respecto a las decisiones soberanas, y con el principio que ha enunciado de que no debería haber 'nada sobre Ucrania sin Ucrania'”, escribió el grupo demócrata en la misiva dada a conocer el lunes.

“Pero como legisladores responsables del gasto de decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en asistencia militar en el conflicto, creemos que tal participación en esta guerra también crea la responsabilidad de que Estados Unidos explore seriamente todas las vías posibles, incluido el compromiso directo con Rusia”, para reducir el daño y ayudar a Ucrania a lograr un arreglo pacífico”, agregaron.— Fox News

Los compañeros demócratas estaban indignados por la carta con un demócrata de Massachusetts, el representante Jake Auchincloss, calificándola de “una rama de olivo para un criminal de guerra que está perdiendo su guerra”.

El representante Mark Pocan, de Wisconsin, expresó confusión sobre por qué se había publicado dada su fecha de tres meses.

“Esto fue escrito en julio y no tengo idea de por qué salió ahora. Mal momento”, dijo en Twitter. “Segundo, estaba tratando de llegar a un alto el fuego y la diplomacia mientras otros tocaban tambores de guerra, no criticaban a Biden. Tercero, he apoyado los esfuerzos y continuaré. Sobreanalizado por algunos”.

La congresista Jayapal dijo en un comunicado ayer que retiraba la carta porque, si bien apoya el fin de la guerra “con diplomacia”, el mal momento de la carta significaba que “se había combinado con la oposición del Partido Republicano”.

“Es una distracción en este momento”, agregó.

La presidenta le dijo a Fox News que podría estar considerando hacer una oferta para una posición de liderazgo superior en el partido, aunque no está claro si un error de este tipo podría perjudicar sus posibilidades.

“Mucho aún es incierto. Tendremos que ver. En este momento, estamos 100 por ciento enfocados, tal vez 200 por ciento enfocados en las próximas elecciones de noviembre”, dijo ayer.