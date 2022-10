‘La joven de la Perla’ de Vermeer, blanco de otro ataque a obras de arte

LA HAYA.- Un nuevo ataque a obras de arte por parte de ambientalistas tuvo lugar en el museo de Mauritshuis de la ciudad de La Haya, Países Bajos donde un activista pegó su cabeza al cuadro de ‘La joven de la Perla’ de Johannes Vermeer.

En el vídeo que circula en redes sociales se puede ver a dos, de los tres activistas responsables del ataque, acercarse al cuadro de Vermeer al mismo tiempo que se quitan los sacos y revelan camisetas con el lema: Stop Stop Oil, nombre del grupo que promueve dichas acciones.

Uno de los jóvenes reposa su cabeza sobre el cuadro y se le ve usar un pegamento en tubo para pegarse a la pintura. Otro de sus compañeros vacía el contenido de una lata de sopa de tomate sobre el sujeto pegado al cuadro.

“¿Cómo te sientes al ver algo tan bonito y valioso siendo aparentemente destrozado ante tus ojos? Nos sentimos indignados. ¿Dónde está ese sentimiento cuando ves al planeta ser destruido ante tus propios ojos?”, expresa uno de los activistas ante la multitud.

Los activistas posaron junto al cuadro con las manos en las paredes del museo en una escena ya familiar y que fue imitada en los ataques previos a obras de arte.

También puede escucharse a los visitantes expresar su descontento por las acciones de los activistas, quienes fueron retenidos por elementos del cuerpo de seguridad del museo y posteriormente entregados a la Policía Local

“Este cuadro está protegido por un cristal. Está bien, pero la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer, y no están protegidos”, concluyó el ambientalista.

Lee también: Activistas que vandalizaron 'Los Girasoles' de van Gogh encabezan nuevos ataques en Londres

Tras el ataque a ‘La joven de la perla’ de Vermeer en Países Bajos, los administradores del museo Mauritshuis emitieron un comunicado precisando que la obra no sufrió daños gracias a que efectivamente se encontraba protegida por un cristal.

El comunicado también reprocha los ataques a obras de arte en el mundo: “El arte está indefenso y condenamos enérgicamente tratar de dañarlo por cualquier causa”.

??The Girl is back in the museum! To be admired (not to be touched)



Want to know everything about Vermeer's masterpiece? Check out our online story (link in bio) and listen to a writer, fashion activist & our curator.



Johannes Vermeer, Girl with a Pearl Earring, 1665 pic.twitter.com/8lYAC1WKQ9 — Mauritshuis (@mauritshuis) October 28, 2022