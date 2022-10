India. Aumenta a 141 la cifra de muertos por colapso de puente colgante; Ya hay detenidos

NUEVA DELHI.- Al menos 141 personas perdieron la vida tras el colapso del puente colgante de Morbi sobre el río Machchhu en Gujarat, estado de la India, el día de ayer domingo 30 de octubre.

La cifra preliminar de muertos fue de más de 60 personas y un número desconocido de heridos; ahora la cifra subió a 141 muertos, de los cuales 47 eran menores de edad, de más de 500 personas que cruzaban el puente al momento del siniestro.

De acuerdo con el reporte de medios locales, ya se han realizado arrestos por el incidente ocurrido en Gujarat.

Durante la tarde del domingo 30 de octubre, el puente colgante de Morbi colapso, causando la caída de cientos de personas que cruzaban el río Machchhu al momento del accidente.

El puente construido en el siglo XXI por el Imperio Británico en la India había estado cerrado por restauraciones con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí y fue reabierto apenas cuatro días antes del incidente.

