Rapero ruso tomó fatal decisión para no ir a la guerra en Ucrania: Esté fue su último mensaje (VÍDEO)

RUSIA.- Durante los últimos días se ha viralizado una trágica historia que ha conmocionado a las personas, esto en el contexto del conflicto bélico con Ucrania, y es que un joven rapero, llamado Ivan Petunin y conocido con el nombre artístico de Walkie, decidió no ir a la guerra y se quitó la vida el pasado viernes en Krasnodar en protesta.

Hace unas semanas el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la movilización de 300 mil reservistas del ejército, es decir de civiles, para apoyar las operaciones militares que mantiene en Ucrania. Ante ese anuncio una gran cantidad de hombres rusos trató de encontrar la manera de salir del país para evitar la guerra.

El joven rapero ruso, de 27 años, filmó un vídeo para explicar los motivos por los que decidió suicidarse, mismo que difundió en su su cuenta de Telegram y que aunque ya fue eliminado de esa red social, se ha hecho viral en todo el mundo.

El mensaje del rapero ruso que se suicidó para evitar ser reclutado para luchar en la invasión a Ucrania ya se volvió viral en las redes sociales, y además, se ha convertido en una poderosa denuncia contra el régimen de Vladimir Putin: “Todos nos hemos convertido en cautivos de un loco que nos da a elegir entre la cárcel o el ejército, o la elección que yo hice”.

“Si están viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal’.