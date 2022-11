Ataque a esposo de Nancy Pelosi. Agresor revela los motivos del ataque

SAN FRANCISCO.- El esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue atacado dentro de su hogar en San Francisco, California el pasado 28 de octubre, tras lo cual su agresor ya ha sido identificado y detenido.

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigación (FBI) fue David DePape de 42 años quien ingresó al domicilio del matrimonio con la intención de agredir a la líder demócrata pero atacó a su marido en su lugar al no encontrar a Nancy Pelosi.

David DePape se enfrenta a cargos de asalto e intento de secuestro interpuestos por el Departamento de Justica, y cargos por intento de asesinato y otros delitos no especificados por parte de la Fiscalía de San Francisco.

Según el detenido, su intención era tomar como rehén a Nancy Pelosi e interrogarla. DePape dijo que si le decía “la verdad” la dejaría ir, pero afirmó estar seguro de que no lo haría.

Si Nancy Pelosi “mentía” le rompería las rodillas para que tuviera que ir al Congreso en silla de ruedas y enviar un mensaje a los otros congresistas sobre como las acciones tienen consecuencias.

De acuerdo con el testimonio de DePape a las autoridades, el pasado 28 de octubre ingresó a la casa por una puerta de cristal, usando un martillo para romperla, y avanzó a la habitación de la pareja donde vio a Paul Pelosi en su cama.

El agresor despertó a Paul Pelosi y le preguntó por Nancy Pelosi, quien se encontraba en Washington en ese momento y no regresaría por varios días, mientras el marido de la política intentó razonar con él preguntando que podían hacer para resolver la situación.

Según el relato grabado por el Departamento de Policía de San Francisco, el hombre pretendía amarrar a Pelosi para poder ir a dormir y mantenerlo como rehén hasta que regresará su esposa, a quien calificó como como la “líder de la manada” de mentiras del Partido Demócrata.

Mientras buscaba con que atar a Paul Pelosi, este escapó e intentó llegar a un elevador en su casa donde tiene un teléfono pero DePape lo alcanzó y llevó de vuelta al dormitorio.

Sin especificar como dijo que Pelosi pudo ir al baño y llamó al 911. En la llamada registrada a las 2:23 horas de la madrugada el hombre reportó que un sujeto llamado David entró a su hogar y pretendía esperar el regreso de Nancy Pelosi.

Pese a que sabía que las autoridades estaban en camino, DePape dijo que no se marchó porque “al igual que los padres fundadores estadounidenses con los británicos, estaba luchando contra la tiranía sin la opción de rendirse”.

A las 2:31 horas, un oficial del Departamento de Policía de San Francisco llegó al domicilio y fue el propio Paul Pelosi quien corrió y la abrió. En la entrada el agente vio que víctima y secuestrador sostenían un martillo en la mano, mientras DePape agarraba el antebrazo de Pelosi.

DePape dijo al agente que todo estaba bien, al pedirles que soltaran el martillo este se hizo con el control del arma y golpeó a Pelosi en la cabeza.

Durante su interrogatorio, DePape afirmó que debido a la llamada del esposo de Pelosi a la Policía hizo que recibiera “el castigo” en lugar de la política estadounidense.

“El sospechoso le quitó el martillo al señor Pelosi y lo atacó violentamente con él. Nuestros oficiales neutralizaron de inmediato al sospechoso, lo desarmaron, lo detuvieron, solicitaron respaldo de emergencia y brindaron asistencia médica”, dijo el jefe de policía William Scott.

El agresor facilitó su nombre y apellido a las autoridades. Entre sus pertenencias se encontró un rollo de cinta adhesiva, un segundo martillo, guantes de goma, cuerda blanca, tela y un diario.

Paul Pelosi fue hospitalizado con una fractura en el cráneo y heridas en el brazo derecho y mano. Fue sometido a cirugía y se espera que se recupere totalmente.

Su agresor también enfrenta cargos de agresión a un familiar directo de un cargo de los Estados Unidos con la intención de tomar represalias contra el cargo por el desempeño de sus funciones oficiales. Por dicho cargo enfrentaría una pena máxima de 30 años de prisión.

Por el cargo de intento de secuestro de un funcionario de los Estados Unidos en el ejercicio de sus funciones oficiales se enfrentaría a una pena máxima de 20 años de prisión.

Por su parte la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkings, confirmó que presentará cargos por intento de homicidio: “Violencia así no tiene sitio en San Francisco ni en la política”, afirmó.

David DePape vivía en el garaje de una residencia en Richmond, California y participaba en sitios web compartiendo teorías de la conspiración sobre los extraterrestres, el pueblo judío, el comunismo, las vacunas, el supuesto fraude electoral y más.

FBI agents at Berkeley home linked to suspect accused of attacking Paul Pelosi with a hammer pic.twitter.com/eg5WraxW1R — Tim Stelloh (@timstelloh) October 28, 2022