Madre de 'perrhijo' pide facilidades en el trabajo, igual que las mamás de niños

SIDNEY.- Una mujer de Sidney, Australia pidió que las madres y pedros de los llamados “perrhijos” tengan los mismos derechos y facilidades en el trabajo que los padres de familia con hijos humanos.

“Como madre perruna, merezco los mismos derechos que los padres. Como madre de un cachorro, debería poder salir temprano del trabajo para recogerlo de la guardería para perros, al igual que los padres pueden salir temprano para recoger a la escuela”, escribió la mujer.

“Observo con absoluta envidia que las madres que trabajan pueden irse temprano, tener horarios flexibles o trabajar desde casa. Siento que debemos impulsar ese mismo apoyo hacia las madres de mascotas”, indicó la joven en un artículo para el sitio de News.com.

Madre de “perrhijo” busca facilidades en el trabajo

Mary Rose Madigan de 28 años de edad afirmó que las nuevas generaciones tienen aspiraciones laborales y personales diferentes y para muchos jóvenes las mascotas o “perrhijos” son la única familia que tienen o tendrán.

“Tener un perro ocupa mucho de mi tiempo. Por ejemplo, me encuentro corriendo a prisa después al salir del trabajo, ya sea para recogerlo de la guardería o porque me siento mal por haberlo dejado todo el día”.

La mujer recibió a un chihuahua de color negro, Frank, pensando que sería sencillo: “Él sería mi inquebrantable y lindo compañero, y yo me iría al trabajo y llegaría a casa con su cola meneando, y todo sería fabuloso. Sería como Carrie Bradshaw con un perro”.

Sin embargo, los gastos como una guardería para perros, las visitas al veterinarios y posibles problemas de salud e incluso exigencias como cambiar la ropa ‘fashion’ por algo que los canes no puedan dañar en idas al parque fueron cambios que no esperaba.

“Tener un perro me ha hecho darme cuenta de lo difícil que es para las madres trabajadoras. Estoy a punto de decir que no puedo hacerlo, y mi perro duerme toda la noche (lamentablemente, la factura de mi tarjeta de crédito me recuerda todos los días que debo seguir haciéndolo)”.

“Olvídate de ir por un trago después del trabajo; Estoy acelerando el ritmo tratando de llegar a casa con mi perro”, escribió la mujer.

Mary resaltó que cada día cuesta 41 dólares más las multas si se retrasa al ir a buscarlo, razón por la cual pide que los dueños de mascotas cuenten con la “misma flexibilidad y comprensión que las madres de niños humanos”.

“Sé que no son niños; sé que no soy una madre, y nunca podré entender el alcance total de la carga, pero amo a mi perro más de lo que imaginaba que era posible”, concluyó.

¿Qué son los perrhijos?

Una tendencia que ha ido en aumento en México son los llamados ‘perrhijos’ o ‘gathijos’, cuando los dueños de las mascotas los visten, compran zapatos o accesorios, alimentos especiales y en general los tratan como hijos o bebés humanos.

Desde celebrarles fiestas de cumpleaños, pasearlos en carriolas o crearles sus propias cuentas en redes sociales, la dinámica con los perrhijos es similar a la de un padre con su bebé.

Pese a lo común de esta tendencia, algunos expertos alertan por los posibles riesgos de tratar a las mascotas como hijos debido a que se pueden perder de vista las necesidades básicas y naturales de los perros y gatos.

