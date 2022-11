Reunión Biden/Xi Jinping. ¿Cuáles son los acuerdos y desacuerdos entre China y EE.UU.?

BALÍ.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo en China, Xi Jinping, tuvieron su primera reunión en persona desde que el mandatario chino asumió el cargo durante la cual afirmaron buscar una mejora en la relación entre ambos países.

El encuentro entre EE.UU. y China tuvo lugar en la isla de Bali el día previo al inicio de la cumbre G20, y solo se permitió la entrada de la prensa durante el principio de la reunión en la que ambos líderes afirmaron su voluntad para reducir las tensiones recientes entre las naciones.

Al finalizar la reunión Biden aseguró que el dialogo entre ambos había sido “abierto y sincero” incluso en aquellos temas en los que sus gobiernos difieren aunque confesó que muchos de estos asuntos no han sido resueltos es optimista en que pueda evitarse un conflicto total.

"No estoy sugiriendo que esto sea kumbaya pero no creo que haya necesidad de preocuparse, como uno de ustedes planteó (en) una pregunta legítima, de una nueva Guerra Fría", aseguró el mandatario estadounidense.

Today, I met with President Xi Jinping of the People’s Republic of China.



We discussed our responsibility to prevent the competition between our countries from veering into conflict and finding ways to work together on shared challenges that affect the international community. pic.twitter.com/ufneHdcyCF