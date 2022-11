La verdad detrás del vídeo ''paranormal'' del sanatorio Finochietto en Argentina

Es conocido que ciertos lugares, como cementerios, carreteras, casas abandonadas y hospitales, es decir, lugares donde la muerte se ha hecho presente; pueden contener energías y manifestaciones consideradas "paranormales"; por lo que las historias de fantasmas con estos recintos de fondo suelen ser muy comunes.

Por tal razón, el vídeo viral de un guardia de seguridad que parece estar hablando solo se replicó varias veces en redes sociales tras conocerse que el hombre en la imagen había realizado el ingreso de un paciente que resultó ser una persona fallecida unas horas antes.

Al menos eso relatan varios portales en línea sobre los hechos registrados en vídeo en el sanatorio Finochietto, en Argentina, donde se puede ver la puerta del lugar abrirse de manera automática. En ese momento el guardia de seguridad se levanta con su tabla de registros de entrada y quita el cordón que impide el libre acceso al nosocomio y presuntamente entabla un breve diálogo con una persona que no aparece ante las cámaras.

Después, el guardia incluso parece ofrecer una silla de ruedas a una persona y le da indicaciones para ir al área solicitada.

¿Qué pasó en el sanatorio Finochietto?

Luego de que las imágenes se hicieron virales, el guardia explicó qué fue lo que él vio aquella noche. Según dijo, una señora de edad avanzada ingresó al hospital y le pidió permiso para ingresar a la habitación 915 donde estuvo internada pues, dijo, había olvidado algo cuando le dieron de alta.

El guardia presuntamente tomó los datos de la persona en cuestión y le indicó cómo llegar desde ahí al piso nueve donde se encuentra la mencionada habitación, incluso le ofreció una silla de ruedas, pues dijo que la mujer se veía mayor y cansada.

Pasado un tiempo, y al ver que la mujer no regresaba, el hombre llamó a su compañero para saber qué había pasado con la señora y al entregarle los datos de la susodicha, su compañero le confesó que estos coincidían con el de la paciente de la mencionada habitación, pero que ésta había fallecido tres horas antes.

Al revisas las cámaras de seguridad, el hombre se dio cuenta que había estado hablando a la nada.

Las puertas del sanatorio Finochietto se abren. El guardia se acerca a la persona que supuestamente entró, le abre la cinta y luego le toma los datos. Le explica dónde queda la guardia y hasta incluso ofrece una silla de ruedas. Esto es lo que supuestamente pasó pero nada se ve… pic.twitter.com/wtS6AkX9Jo — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) November 15, 2022

Doctor cuenta ''la verdad'' detrás del vídeo viral en sanatorio Finochietto

En entrevista con América TV, el doctor Guillermo Capuya, director del citado nosocomio, contó cuál era la realidad detrás del vídeo de las cámaras de seguridad, negando cualquier información de una actividad paranormal, empezando porque la paciente en cuestión no es real.

Para el doctor todo se trató de un montaje entre el guardia de seguridad y su compañero en los monitores, quien habría filtrado el vídeo a las redes sociales con la historia que se replicó ampliamente. No obstante, el doctor explica que lo único real en el vídeo es que la puerta se abre sola, pero es más por un desperfecto técnico que ya se había reportado, que por un hecho paranormal.

Además, dice, el guardia aprovechó que se encontraba solo en ese momento para realizar lo que considera una "pantomima", pues explica que generalmente la guardia nocturna en ese piso se realiza entre tres personas: dos guardias y una enfermera que toma el registro de ingreso de los pacientes de emergencia.

Reconoció que sí es posible que por las labores que representan sus trabajos, el guardia se quedara solo por algún tiempo, pero incluso al ser cuestionado sobre su versión, los datos proporcionados no corresponden al de ningún paciente que se encontrara en el hospital e incluso la libreta de apuntes entregada corresponde al registro real de ese día, es decir, que el hombre incluso simuló anotar algo en sus papeles. El guardia parecía anotar algo en sus papeles, el presunto registro de un "fantasma". Foto de Internet

No obstante, el doctor aclaró que se ha abierto una investigación interna por este hecho y que una empresa externa se encargará de aplicar un examen psicológico al guardia, mientras que se aplicarán las respectivas sanciones a quien resulte responsable por la difusión de las imágenes.

El conductor no podía terminar la entrevista sin cuestionar al doctor sobre si en sus años de experiencia no ha tenido algún encuentro paranormal, por lo que el doctor Capuya sentención: "Quién quiera ver cosas, quien quiera oír cosas, lo va hacer... en mi caso, no, nunca... ni trabajando en morgues".