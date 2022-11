Recurre a tratamiento para eliminar la papada y termina mal. VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.- Deniz Valiantis es una joven de Reino Unido que por intentar reducir su papada, terminó con el rostro desfigurado.

Aunque no tenía mucha papada, la joven sentía que el mero asomo le causaba molestia, por lo que decidió someterse a una cirugía cuyo resultado no fue lo que esperaba, pues terminó con el rostro "de una rana", según explicó ella misma en un vídeo en TikTok.

No obstante, ante la ola de comentarios de burla debido a cómo quedó su rostro, la joven se vio en la necesidad de aclarar que el tratamiento sí ha dado resultado y que solo tendrá esa cara de rana por al menos unos días más.

‘’Yo nunca digo leve, les digo a los pacientes que van a hacer bullfrog, ténganlo en cuenta’', señaló un médico entre los comentarios.

"Esto es muy común y no te lo dicen", apuntó uno de los seguidores de la joven que cita El Universal.

¿Es normal terminar con el rostro ''desfigurado'' al eliminar la papada?

Lo cierto es que este tipo de inflación es más común de lo que se cree, como demostró apenas en octubre pasado la tiktoker mexicana Diana Contreras que para mejorar su rostro recurrió a una bichectomía y lipopapada.

La bichectomía, recuerda Minuto UNO, consiste en la extracción de las bolsas de Bichat (por Xavier Bichat, el médico francés que las identificó) que son pequeñas bolas de grasa que se encuentran en las mejillas, bajo los pómulos. La liposucción de papada, por su parte, sirve para eliminar mediante aspiración el exceso de la grasa localizada del cuello.

No obstante, el procedimiento parece que no resultó como esperaba y peor aún, le causó un severo dolor en el rostro.

“Saliendo del procedimiento, ya estaba superinflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el cachete izquierdo me iba a estallar”, narró la creadora de contenidos, quien también sufrió vómitos y mareos por algunos días.

"Me drenaron dos veces y las dos veces le pedí al doctor que, antes de hacerme el procedimiento, me inyectara un analgésico aparte de la anestesia. De verdad, no era suficiente; al terminar, salía con un dolor extremo".