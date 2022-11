Alcalde pide ayuda para encontrar a motociclista que atropelló y pateó a perrito (VÍDEO)

VILLAVICENCIO.- El alcalde de Villavicencio, departamento de Meta en Colombia, denunció un caso de maltrato animal que ocurrió en una de las calles principales del municipio y que fue captado por una cámara de seguridad.

Un motociclista que iba con dos mujeres y una menor de edad sin los elementos de seguridad adecuados atropelló a un perrito lo que causó el derrape de la moto y la caída de los pasajeros al pavimento.

Ninguno de los pasajeros resultó herido, sin embargo el hombre enojado fue hacia el perrito que permanecía inmóvil tras ser arrollado y procedió a patearlo. La patada fue tan fuerte que se ve al animalito dar dos vueltas.

Alcalde colombiano pide ayuda para localizar a motociclista

A través de sus redes sociales, el alcalde Felipe Harman denunció el acto de maltrato animal y negligencia al conducir.

Harman pidió ayuda a los ciudadanos para localizar al motociclista que infringió la Ley de Tránsito en el municipio colombiano la viajar con la menor de edad, sin elementos de seguridad como un casco, y cometió el acto de maltrato animal.

“Ayúdennos a encontrar a este hombre que no solo le bastó con infringir las normas de tránsito, exponiendo su vida y la de una menor de edad, sino que además, golpeó al animalito que iba cruzando la calle. ¡No vamos a permitir este tipo de acciones!”, escribió el alcalde.

En redes sociales los ciudadanos del municipio colombiano respaldaron el seguimiento del alcalde al caso y criticaron que tres adultos viajen con una menor de edad en una moto pequeña a exceso de velocidad y sin respetar los señalamientos viales resultando en el atropellamiento de un can.

Otros cuestionaron la denuncia: “Pero para que pantalla, se les comenta los casos de accidentes y no hacen nada y ahora que puede hacer show mediático si lo hace. No solo es la cultura ciudadana, es que tránsito y policía no hacen un culo”.

Hasta el momento el hombre no ha sido identificado, mientras que el alcalde tampoco ha dado detalles del estado del perrito, quien fue llevado a la banqueta por una de las mujeres accidentadas y permaneció junto a él mientras el hombre revisaba a la menor y su acompañante.

Maltrato animal está penado en Colombia

Según indicó Infobae Colombia, el artículo 1 de la Ley 1774 de 2016 decreta que los animales son seres sintientes, por lo que son acreedores de protección contra el sufrimiento y el dolor, principalmente, el causado directa o indirectamente por humanos.

“Por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial” resalta el artículo 1° de la ley 1774.

Respecto a los castigos, el Artículo 339ª señala que el maltrato a un animal “amansado, doméstico, silvestre, vertebrado o exótico, vertebrado” que cause lesiones “que menoscaben gravemente su salud o integridad física y/o la muerte incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses”.

También se dicta su “inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

